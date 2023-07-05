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銅鑼燒應該也要給炎亞綸！ 律師嘆兩情況：檢方怎麼做都不對

聯合新聞網／ 綜合報導

炎亞綸遭控偷拍未成年私密片，士林地檢署以50萬交保。但昨天傳出檢方不滿警方將偵察內容洩漏給媒體知情，而警方後來更帶著「津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒」拜訪士檢。律師林智群在臉書上發文認為，「其實警察的作法，是讓檢察官難做。」

炎亞綸(中)3日到士林地檢署複訊，面對大批媒體包圍。(記者李隆揆／攝影)
炎亞綸(中)3日到士林地檢署複訊，面對大批媒體包圍。(記者李隆揆／攝影)

林智群說，「我們律師陪偵，有時候不知道案情，就會滑一下手機，看看新聞有沒有報導。」洩露偵查中案情，除了破壞檢察官辦案步調外，也傷害了炎亞綸的名譽，大家看了媒體大肆報導，知道他被搜索、查扣一堆東西，會覺得他是不是構成犯罪，不然怎麼會被搜索。林智群說，「銅鑼燒應該也給炎亞綸準備一份才對。」

林智群還說，如果真的有洩密的事情，洩密案嫌疑人（某警察）的長官，還去拜訪本來應該分案偵查的檢察官，還帶伴手禮。這是什麼情形？「其實警察的作法，是讓檢察官難做。」

他也列出兩種可能的情形，一是「檢仔你銅鑼燒都吃了，怎麼還這樣？沒意思。」二是「檢察官當做沒看到：欸檢察官被摸頭了。」所以，總結來說，怎麼做，都不對。

北市警局則指出，同仁有無洩密正在調查中，但對於外界認為提兩盒銅鑼燒是去跟士檢道歉，警方也不證實，但據了解，後來士檢將那兩盒銅鑼燒交政風室處理了。

炎亞綸

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