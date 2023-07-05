遠端偷看她手機？盧廣仲慘遭瘋狂女粉絲「盧太太」提告求償
歌手盧廣仲被一名自稱「盧太太」的吳姓女粉絲指控利用遠端串連偷看手機，侵害隱私造成精神上負擔，提告求償29萬元，一審判吳女敗訴，盧廣仲免賠，案件上訴，台北地方法院二審今判吳女敗訴，盧廣仲免賠確定。
吳女多次自稱「盧太太」，寫信給盧廣仲的經紀公司添翼創越工作室，抱怨公司多次未經她的同意即幫盧廣仲出專輯、安排演唱會，但公司均不理會；她去年8月晚間10時許，跑到工作室大門和玄關處噴漆、塗鴉，被檢方依毀損罪嫌起訴，法院判拘役20日，得易科罰金。
吳女提告主張，她曾透過IG和一名歐洲男子聊天交流，有些公眾人物看似好奇而透過一個特殊功能，利用遠端串連她的手機，看見她手機的內容，讓她沒有隱私，並造成她精神上負擔，要求盧廣仲求償29萬元。盧廣仲否認吳女的指控，並表示吳女沒有指名是自己做的。
一審認為，吳女雖提出訊息截圖佐證，但僅是吳女在周杰倫、賴清德、陳時中、韓國瑜、陳之漢、蔣萬安、柯文哲、五月天阿信等人的私人訊息留言，無法證明吳女隱私權受到侵害，判吳女敗訴。吳女不服提上訴，台北地院二審判吳女敗訴，盧廣仲免賠確定。
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