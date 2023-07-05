聽新聞
test
0:00 / 0:00
國安密帳案纏訟16年 前主計長捲1200萬元「獎金」因死亡落幕
國防部軍情局主計處前少將處長徐炳強、前出納組長張高平、後勤處前上校組長金堅、行政院前主計長于建民4人，被控侵占照顧情報人員家眷專案款項，案件纏訟多年。停審中的于建民上月4日死亡，高院更一審判原判決關於于建民部分撤銷，公訴不受理。
本案是檢方偵辦國安密帳案時發現的案外案，高院更一審認定徐領取的800萬獎金依據除陸海空軍獎勵條例外，還包括「前總統 經國先生手諭」核發，不構成侵占公有財物或圖利罪，2017年7月11日判徐無罪。
于建民1991年擔任行政院主計長，對行政院所屬各單位預算執行具監督管理之權，1993年2月27日退役後，獲聘為國策顧問。于建民與徐炳強、金堅（兩人無罪確定）、張高平（經士林地方法院通緝中）等4人被控明知軍職人員除依法令規定外，不得以任何名義發放獎金，且依陸海空軍獎勵條例規定，他們沒有發放獎金的事由，卻為自己不法利益，依前軍情局局長殷宗文（已殁）指示，發放獎金圖利於于建民，讓于共獲1200萬元不法利益。于被檢方認定犯貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌。
于一審無罪，高院前審判他13年徒刑，但最高法院撤銷發回。
更一審時，被告于建民因精神狀況而疑無就審能力，2017年10月25日裁定停止審判。于在更一審審理期間，因在家中摔倒，送醫救治後，因視力、聽力、記憶力及反應力大幅衰退，出現情緒失控、攻擊性行為，無法辨別兒女、自理生活，今年6月4日死亡，更一審諭知公訴不受理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言