國安密帳案纏訟16年 前主計長捲1200萬元「獎金」因死亡落幕

國防部軍情局主計處前少將處長徐炳強、前出納組長張高平、後勤處前上校組長金堅、行政院前主計長于建民4人，被控侵占照顧情報人員家眷專案款項，案件纏訟多年。停審中的于建民上月4日死亡，高院更一審判原判決關於于建民部分撤銷，公訴不受理。

本案是檢方偵辦國安密帳案時發現的案外案，高院更一審認定徐領取的800萬獎金依據除陸海空軍獎勵條例外，還包括「前總統 經國先生手諭」核發，不構成侵占公有財物或圖利罪，2017年7月11日判徐無罪。

于建民1991年擔任行政院主計長，對行政院所屬各單位預算執行具監督管理之權，1993年2月27日退役後，獲聘為國策顧問。于建民與徐炳強、金堅（兩人無罪確定）、張高平（經士林地方法院通緝中）等4人被控明知軍職人員除依法令規定外，不得以任何名義發放獎金，且依陸海空軍獎勵條例規定，他們沒有發放獎金的事由，卻為自己不法利益，依前軍情局局長殷宗文（已殁）指示，發放獎金圖利於于建民，讓于共獲1200萬元不法利益。于被檢方認定犯貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌。

于一審無罪，高院前審判他13年徒刑，但最高法院撤銷發回。