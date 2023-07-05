懷疑同學與前妻曖昧 莽男趁他死後到府狂丟鞭炮

桃園一名楊姓男子對已故國中同學心存怨懟，去年11月到同學生前住處亂放鞭炮，引起鄰居恐慌，被員警帶回派出所拘留，還踹壞拘留室沖水馬桶，被依恐嚇、毀損公務員掌管物品罪起訴；桃園地院認定楊亂丟鞭炮涉犯恐嚇公眾罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，但踹壞馬桶應屬一般毀損罪，由於無人提告，此部分不受理判決。

檢警調查，楊男（42歲）懷疑已故同學生前和自己前妻有曖昧，於是跑到同學生前住處，朝對方住處巷口和騎樓扔擲水鴛鴦鞭炮，嚇壞不少路人，後來被帶回派出所，又踹壞拘留室馬桶的沖水閥，因此被控恐嚇、毀損公物2罪。

案發後，楊男坦承犯行，法院審酌其前科、犯後態度等情量刑，但法院認為楊踹壞的沖水馬桶屬一般毀損罪，由於無人提告，因此毀損罪部分不受理。