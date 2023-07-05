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追殺仇家又闖住宅轟8槍殺死角頭老大 「蝦米」蔡秉逸判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

綽號「蝦米」的男子蔡秉逸前年追殺仇家王重傑，最終由小弟曾俊湳開車碾壓、持刀刺殺致死，蔡秉逸也持雙槍朝角頭老大陳建文連開8槍，造成陳建文大量出血身亡，最高法院殺人等罪判蔡秉逸、曾俊湳無期徒刑定讞。

蔡秉逸、曾俊湳等7人2021年2月16日下午6時20分許，拿棍棒痛毆、揮擊王重傑，王受傷趁隙徒步逃離現場，強攔機車騎士求救，並坐上機車離去；曾俊湳見狀開車緊追，並從後方強力撞擊王重傑騎乘的機車，待王摔落地面，再連續4次駕車衝撞、輾壓王，曾最後下車持刀朝王砍刺3刀，王送醫仍宣告不治。

蔡秉逸得知王死亡後，持2把非制式手槍2把、30顆子彈四處躲藏，又因自己住處被人侵入鬧事，他認為是陳建文找人為之，2021年2月23日下午開車到陳建文住處多次勘查，晚間趁住處1樓大門敞開，身穿防彈背心、持槍彈進入，往起身逃往後方房間的陳建文背部，連開8槍射殺，陳建文身中7槍，心、肺、肝、腎大量內出血死亡，蔡秉逸棄置槍彈再到警局投案。

一審依殺人等罪判蔡秉毅無期徒刑、曾俊湳15年10月，其餘5人依傷害各判1年至1年6月不等徒刑；二審認為曾俊湳多次撞擊、輾壓、砍刺王重傑，屬於直接殺人故意，且曾未能賠償被害人家屬，認為一審量刑過輕，改判無期徒刑。

至於蔡秉逸以知悉陳建文派人侵入住家、驚嚇家人，且將對他不利而先行下手為由，認為一審量刑過重，但二審認蔡秉逸侵門踏戶開槍殺害陳建文，對陳造成創痛、家屬的精神創痛程度甚鉅，遠超越自家人遭侵入住居恐嚇的程度，維持判蔡無期徒刑；其餘5人則分別判1年至1年5月不等徒刑。案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

綽號「蝦米」的蔡秉逸。圖／本報記者翻攝
綽號「蝦米」的蔡秉逸。圖／本報記者翻攝
蔡秉逸身穿防彈背心、持槍彈侵門踏戶開槍殺害陳建文。圖／聯合報系資料照片
蔡秉逸身穿防彈背心、持槍彈侵門踏戶開槍殺害陳建文。圖／聯合報系資料照片

殺人 最高法院

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