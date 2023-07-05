一通電話就扮起大老闆 高雄男靠演技詐到6萬跟10片烏魚子

高雄64歲周姓男子四處蒐集飯店、商家名片，假扮公司高層致電到飯店跟店裡，要求旗下「員工」代付禮品費用，周男四處撞騙，前後騙走10片烏魚子和6萬多元現金，雄檢偵結後依詐欺罪嫌起訴周男。

檢方調查，去年11月中，周男取得新興區中山一路某飯店名片，他扮演飯店董事長致電到櫃台，向接電話的吳姓員工下指示，稱自己將要入住飯店，還要吳姓員工拿1600元到指定地點交付禮盒款項。

吳男聽從指示到指定地點後，周男扮演禮盒公司員工現身收款，成功詐到1600元，首次得手後，周男又扮演釣蝦場老闆，要櫃台要員工交代業績，再請顧店的員工把2萬1000元營收交給鄰居，實際鄰居則由周男扮演。

之後周男又扮成水產公司董座，要求員工把公司的烏魚子交給「攝影師」，要請攝影師拍攝商品型錄，員工帶了10片烏魚子過去，也被周男扮演的「攝影師」全數拿走。

2023年2月4日，周男假冒某KTV董座，謊稱自己有訂購烏魚子禮盒送到公司，要員工先墊付3萬3千元的費用，員工把錢交給自稱送貨員的周男，周拿了錢隨即逃跑。