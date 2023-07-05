快訊

國際原子能總署背書！日本福島核處理水 最快8月起排放入海

洪曉蕾驚傳西班牙病倒緊急插管 前夫王世均飛往當地協助照顧

醬油、醋、番茄醬、蜂蜜要不要放冰箱？專家曝調味料最佳保存方式

一通電話就扮起大老闆 高雄男靠演技詐到6萬跟10片烏魚子

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄64歲周姓男子四處蒐集飯店、商家名片，假扮公司高層致電到飯店跟店裡，要求旗下「員工」代付禮品費用，周男四處撞騙，前後騙走10片烏魚子和6萬多元現金，雄檢偵結後依詐欺罪嫌起訴周男。

檢方調查，去年11月中，周男取得新興區中山一路某飯店名片，他扮演飯店董事長致電到櫃台，向接電話的吳姓員工下指示，稱自己將要入住飯店，還要吳姓員工拿1600元到指定地點交付禮盒款項。

吳男聽從指示到指定地點後，周男扮演禮盒公司員工現身收款，成功詐到1600元，首次得手後，周男又扮演釣蝦場老闆，要櫃台要員工交代業績，再請顧店的員工把2萬1000元營收交給鄰居，實際鄰居則由周男扮演。

之後周男又扮成水產公司董座，要求員工把公司的烏魚子交給「攝影師」，要請攝影師拍攝商品型錄，員工帶了10片烏魚子過去，也被周男扮演的「攝影師」全數拿走。

2023年2月4日，周男假冒某KTV董座，謊稱自己有訂購烏魚子禮盒送到公司，要員工先墊付3萬3千元的費用，員工把錢交給自稱送貨員的周男，周拿了錢隨即逃跑。

警方前後陸續接獲受害商家報警，循線逮捕周男，粗估總共詐得10片烏魚子及6萬1千多元現金，雄檢偵查時，周男對於犯下詐欺案情自白，因相關事證明確，檢方偵結後今依詐欺罪起訴。

周姓男子靠一通電話加演技，騙倒4間商店的員工，詐得10片烏魚子跟6萬多元，今被高雄地檢署起訴。示意圖／記者張議晨攝影
周姓男子靠一通電話加演技，騙倒4間商店的員工，詐得10片烏魚子跟6萬多元，今被高雄地檢署起訴。示意圖／記者張議晨攝影

詐欺 送貨員

延伸閱讀

高雄鳥松區文前路將拓寬 10日起封路施工2個月

高雄輕軌二階工程擴大 覺民大順路口封閉

高雄鐵皮中古車行冒濃煙竄天際 幸未營業無人傷

高雄唯一合法夜市爆經營糾紛 攤商掛起白布條求生存

相關新聞

爆料前中國小姐張淑娟捲緋聞案 周玉蔻、蔡玉真加重誹謗被起訴

前中國小姐張淑娟不滿媒體人周玉蔻、蔡玉真去年9月在政論節目影射是蔣孝嚴緋聞事件的女主角，赴北檢含淚提告，台北地檢署今天偵...

她將老父留在醫院1年多拒付照護費 醫院提訴訟討542萬贏了

嘉義縣林男被女兒送到醫院急診收治住院後，預立「安寧緩和暨醫療維生抉擇意願書」，女兒認為住院期間的急救屬無效醫療行為，拒絕...

前政院主計長于建民涉占軍情局獎金不法利益1200萬 更一審考量死亡不受理

行政院前主計長于建民被控詐領侵占國防部軍情局工作獎金案，一審獲無罪，二審改判13年遭三審撤銷發回。更一審期間因故獲停審。...

葉世文犯多起貪汙案還想要「清白」 合併關17年半

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文以支付時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源吃飯為由，詐領特別費12萬餘元，最高法院日前依...

炎亞綸案查洩密？士檢深夜澄清：檢警溝通順暢 2盒銅鑼燒交政風室

藝人炎亞綸遭控對未成年人強迫性交、偷拍私密影片，經檢警訊問後，本月3日士林地檢署以50萬交保。昨傳出檢方震怒，懷疑警察違...

追殺仇家又闖住宅轟8槍殺死角頭老大 「蝦米」蔡秉逸判無期徒刑定讞

綽號「蝦米」的男子蔡秉逸前年追殺仇家王重傑，最終由小弟曾俊湳開車碾壓、持刀刺殺致死，蔡秉逸也持雙槍朝角頭老大陳建文連開8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦