夫照顧身障兒…竹科人妻偷吃男工程師 鹹濕簡訊裸照露餡

竹科一名蕭姓人妻換工作後，與同事葉姓資深工程師發展出不倫戀，兩人互傳鹹濕對話，還裸身同床、共遊日本。這段期間蕭女丈夫呂男獨自照顧身障兒，得知妻子出軌後情緒崩潰，憤而對葉男求償80萬元。法官從照片、對話紀錄中，認定葉男侵害配偶權事證明確，且造成呂男精神上痛苦程度甚深，最後判賠35萬元。

呂男主張，他與蕭女結婚11年，2人育有11歲身心障礙兒子，去年妻子到電子公司上班後，開始和同部門的同事葉男過從甚密。去年10月他無意間翻閱蕭女手機，發現兩人對話露骨，還發現兩人裸身在床照片。妻子坦承外遇，但事後仍經常在葉男家中過夜，甚至搭乘同班機共遊日本、同住一處，他為此難以入眠，痛苦不已，憤而對葉男求償80萬元。

葉男辯稱，他與蕭女僅為一般同事關係，並無其他踰矩行為，且他也不知蕭女已婚。裸身照片是蕭女為感謝他在公司的照顧，拿甜點到他家，而他在家經常裸著上身。至於同遊日本，是蕭女與友人約好到日本玩，為免獨自搭機過於乏味，希望跟他一起搭機去，抵達日本後，兩人即各自分道揚鑣尋找友人。

法官調查，兩人頭部緊靠躺床上，且孤男寡女共處一室，並有極為親密舉止及互動，顯為男女間不當交往行為。葉男所辯當時兩人在該處一起享用點心的緣由，顯已脫逸一般社會常情，為編設卸責之詞，不可採信。

再加上葉男明明就有跟蕭女一起參加東京滑雪團，且與蕭女同遊日本熱海等地，並於隔天一同搭機回國，雖辯稱不知蕭女已婚，卻被發現曾對蕭女說「你快去離婚」等語。

兩人對話中，葉男說：「我也想你、那還要跟我做愛嗎？」蕭女回：「可我不想只是當砲友、如果你沒有跟別人做愛，我就會跟你做愛。」顯示葉男與蕭女已有同眠共床，且有發生過性行為情形。