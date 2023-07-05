聽新聞
test
0:00 / 0:00
前政院主計長于建民涉占軍情局獎金不法利益1200萬 更一審考量死亡不受理
行政院前主計長于建民被控詐領侵占國防部軍情局工作獎金案，一審獲無罪，二審改判13年遭三審撤銷發回。更一審期間因故獲停審。更一審考量于死亡，日前裁定公訴不受理。
台灣高等法院更一審裁定指出，士林地檢署起訴指出，于建民、國防部軍情局主計處前少將處長徐炳強（已獲無罪確定）、後勤處前組長金堅（已獲無罪確定）、軍情局主計處前副處長張高平（通緝中）在民國82年起詐領軍情局前局長殷宗文（已歿） 核發的專案工作獎金，將4人依貪污等罪起訴。
其中，于建民共獲新台幣1200萬元不法利益，涉犯貪污治罪條例的侵占公有財物罪嫌，一審士林地方法院判決無罪，二審改判13年。案經上訴，最高法院撤銷二審判決，發回高院更審。
高院更一審期間，民國106年間，高齡近94歲的于建民因家中摔倒經救治後，無法自理生活等，醫院鑑定欠缺受審能力，獲裁定停止審判。
高院更一審指出，于建民於今年6月間死亡，有除戶資料及死亡證明書影本為依據，日前依刑事訴訟法規定，裁定諭知公訴不受理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言