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台中男童上課失控...羽球女教練制止反遭毆 還倒楣被家長告
台中吳姓羽球教練上課見1名9歲男童追逐、朝其他小朋友丟球拍，出手制止卻被家長提告過失傷害，法院勘驗監視器發現，男童欲拿球拍戳弄、丟擲他人，吳和其他教練環抱制止還反遭男童毆打多下，難認吳女力道過猛，也無法排除男童傷勢是自行造成，判處吳無罪，可上訴。
檢方起訴指出，吳女2022年1月25日在北區國民運動中心擔任羽球冬令營教練，見1名9歲男童和同學嬉鬧，經口頭制止不聽，吳就徒手將男童壓制在地制止他躁動，卻不慎用力過大害男童右手、背部和臉部挫傷，經對方父母提告後依過失傷害罪嫌起訴她。
法院審理時，吳堅決否認犯行，辯稱因男童攻擊他人，教練有制止卻無法讓他冷靜，男童還出拳揮他們，最後才壓制但沒有很用力；吳的辯護人也說，男童一直追逐其他小朋友、拿球拍揮舞，教練是希望他冷靜並無不當，應符合正當防衛、緊急避難。
法院勘驗監視器發現，當時教練在帶領其他小朋友熱身，男童沒參與反而獨自在球場旁玩弄球拍，並在其他小朋友繞場跑時，不時以球拍戳弄、絆倒他人，該行為卻有造成其他小朋友受傷風險，吳女身為教練自有觀察、監督之責，以免被家長追究。
法院也發現，男童追逐他人、丟球拍2次，吳女口頭制止再抱住男童卻遭對方揮打頭部，另名教練上前協助抱住，男童仍可以持續腳蹬、扭動，難認定教練有施以極大力道，後來男童又毆打、衝撞身旁教練多下，期間吳女僅蹲低握住男童的手。
法院審酌，吳女見男童欲戳弄、絆倒其他小朋友，還出手打她和其他教練多下，吳女為避免發生危害，或陷自己承擔遭家長追究風險，自得採取適當行為，且男童傷勢不嚴重，難認定是遭吳女壓制造成，也可能是自身行為所致，判處吳女無罪。
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