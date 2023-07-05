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被護理長勸戴口罩 病患家屬怒極揮持西瓜刀還砍壞收納盒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹一名20歲溫姓男子今年1月上午8時許在新竹台大醫院推送親友看病時，不滿黃姓護理長勸他配戴口罩，竟拿出西瓜刀朝黃女揮舞，並揮砍一旁檢傷無菌衛材收納盒，造成收納盒破損，讓黃女心生畏懼。新竹地院最後依毀損他人物品罪，判溫男拘役30日，易科罰金3萬元，西瓜刀沒收。

判決書指出，溫男今年1月6日上午8時45分許，在新竹台大醫院內推送看病的親友時，因未配戴口罩，遭到黃姓護理長勸誡。溫男基於恐嚇、毀損犯意，竟拿出西瓜刀朝黃姓護理長揮舞，並將一旁無菌衛材收納盒砍壞，導致收納盒破損及盒內物品散落一地無法使用。

法官認為，溫男僅因細故就持西瓜刀揮舞並毀損他人物品、恫嚇他人，審酌溫男國中畢業教育程度和造成財物損害程度，最後依毀損他人物品罪，判溫男拘役30日，易科罰金3萬元，沒收西瓜刀1把。

溫男不滿黃姓護理長勸他配戴口罩，竟拿出西瓜刀朝黃女揮舞。示意圖／報系資料照
溫男不滿黃姓護理長勸他配戴口罩，竟拿出西瓜刀朝黃女揮舞。示意圖／報系資料照

新竹 台大醫院

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