騙打工仔至杜拜轉賣付15萬才獲釋 人口販運成員判5年半

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

20多歲陳姓男子2年前誘騙多名年輕人前往杜拜，從事詐騙機房工作，專門詐騙大陸人民，如績效不佳還將人轉賣給另集團賺佣金，「救救你兒子…」被害人向父親求救，付15萬才得返台，陳辯非核心人物，法官認國家和法院都應該嚴肅面對，認陳犯違反本人意願買賣人口罪處5年6月。

檢調調查，陳於2021年7月加入由「阿禾」、「包子」等人組織的詐騙集團，利用「招聘 海外杜拜徵才 文字推廣員」名義，並且故意隱瞞前往杜拜是從事詐騙工作，扣留被害人護照無法自由返回台灣，若提早解約需要「賠付」機票、食宿、PCR（核酸檢測）費用等，同年7月31日一起抵達杜拜的詐騙集團機房。

被害人到達杜拜後，遭詐騙集團成員收走護照，並要求被害人簽署工作合約，若不願意配合工作提早解約，需賠付詐騙集團超過10萬元的機票、食宿、PCR費用，而單身遠赴杜拜工作的被害人只好同意。

同年9月間，被害人因上班打瞌睡、詐騙業績不佳，詐騙集團便以雙方約定被害人應支付的「賠付款」，把他賣給另家詐騙集團，繼續從事詐欺機房工作，陳也因此獲得1萬元的介紹費。

陳承認，有參與犯罪組織，並且招募被害人等4人加入詐騙集團前往杜拜從事詐騙的工作。但他要強調並不是詐騙集團裡面的核心人物，他後來也是被詐騙集團開除。他說，所有的人前往杜拜之前，他都有告知去那裡要從事電信詐騙。

他表示，所有的人都有獲得合理的報酬，而且在杜拜期間，每個人的行動自由都沒有被限制。況且他們一開始就有跟大家說要收護照、且合約期間是半年，大家也都同意。他說，被害人因為還積欠公司款項，於是他們用「債權轉移」的方式，把被害人原本應該賠付給公司的債權轉移給第二家詐騙集團，且轉移的過程是經過被害人同意的。

被害人父親作證，他從台灣匯了一筆15萬1千元到一個林姓男子的帳戶，是為了「幫我兒子贖回來」。兒子以「爸爸…幫幫我．能不能借點錢．讓我回台灣…我一個人在國外很害怕…我真的很想家…求你借我錢回台灣…我在這邊簽了工作合約．想要回台灣要賠付的…拜託你．救救你兒子啦」等訊息向他求救。

台南地院認為，陳男為了使集團營運獲利，將年輕的被害人誘騙出境，使他身處不測之境難保安全，再以不公平的方式要求他簽立合約同意賠付事前未曾預期的費用，進而剝奪他返回國門的權利，最後更把人當作商品轉賣，被害人在這段過程承受鉅大的驚恐壓力可想而知。這樣的行為，是任何自由國家完全無法接受的行為。

台南地院認為，陳男將年輕的被害人誘騙出境，再以不公平的方式要求他簽立合約，剝奪他返回國門的權利，最後更把人當作商品轉賣，這樣的行為，是任何自由國家完全無法接受的行為。圖／本報資料照
台南地院認為，陳男將年輕的被害人誘騙出境，再以不公平的方式要求他簽立合約，剝奪他返回國門的權利，最後更把人當作商品轉賣，這樣的行為，是任何自由國家完全無法接受的行為。圖／本報資料照

詐騙集團 杜拜 人口拐賣

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