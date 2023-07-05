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電器行員工成人頭助理 澎縣議員歐中慨夫婦涉貪汙起訴

聯合報／ 記者王昭月王勇超／澎湖即時報導

國民黨籍澎湖縣議員歐中慨涉詐領助理費，遭羈押近2個月，澎湖地院上月30日裁定歐中慨夫婦分別以新台幣130萬和100萬元交保後，全案昨亦偵結，依貪汙罪嫌提起公訴。

澎湖檢調人員懷疑歐中慨利用議員助理費聘任助理，卻在電器行工作，於法不合，今年3月底展開搜索，向澎湖地院聲請羈押及禁止接見通信，澎湖地院訊問後，認無羈押必要，讓歐中慨夫婦先行交保，今年5月4日再約談，發現歐中慨等人在關鍵情節供詞有重大出入，聲請羈押至6月底交保。

全案昨日偵結，起訴書指出，歐中慨在2010年3月1日起至2011年12月31日間，不僅將勇伯電器行前蘇姓員工虛列為公費助理人頭，每月實薪3萬元，竟虛報為4萬元。另名勇伯電器行鎖港店呂姓員工未擔任歐的公費助理職務，自2012年元月至2014年12月24日期間也成為歐虛報的公費助理人頭。

由於蘇、呂兩人虛列助理，致澎湖縣議會相關承辦人員在不知情下將不實事項登載於「議員聘僱公費助理費用印領清冊」等文書，並撥付款項，蘇、呂不法所得加總191萬7249元，均由歐中慨夫妻支配運用，詐領助理費嫌疑重大。

檢察官認為，被告歐中慨、顏美珍、蘇姓及呂姓員工所為，均犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務上之機會詐取財物罪嫌，及刑法第214條使公務員登載不實罪嫌，依法提起公訴。

國民黨澎湖縣議員歐中慨，2020年曾代表國民黨參選立委。本報資料照片
國民黨澎湖縣議員歐中慨，2020年曾代表國民黨參選立委。本報資料照片

澎湖縣 議員

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