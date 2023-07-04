二河局辦廉政座談會 竹檢分享頭前溪高灘地辦案經驗

經濟部水利署第二河川局今天舉辦「疏濬透明－誠信同行」廉政座談會，新竹地檢署檢察官許大偉以清理、還原頭前溪河畔高灘地違法占用經驗，進行國土保育案例解析，讓各界對於檢察機關致力國土保育與廉能透明作為更具信心。新竹地檢署檢察長張云綺也表示，河川局如有重大水利工程或疏濬計畫，可以透過廉政平台相互溝通，檢方將作為各位後盾。

水利署副署長王藝峰指出，過往外界常質疑砂石疏濬黑箱作業，造成同仁執行上困擾及對政府不信任，「公開透明」是解決此問題最好的解方，希望透過「透明措施」實踐，引進社會監督力量，並以跨域合作方式，與地檢署、廉政署或調查局等機關，進行防貪措施交流。

張云綺表示，河川疏濬一直以來都是水利署重點業務，疏濬衍生的利益蘊藏許多違失風險。河川局自2006年採售分離等行政透明制度後，一方面使砂石業者及各方利害關係人，了解河川疏濬過程中的標準行政流程，一方面也減少同仁執行上的困擾，使得第一線公務人員更加勇於任事，降低貪瀆事件發生。