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二河局辦廉政座談會 竹檢分享頭前溪高灘地辦案經驗

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

經濟部水利署第二河川局今天舉辦「疏濬透明－誠信同行」廉政座談會，新竹地檢署檢察官許大偉以清理、還原頭前溪河畔高灘地違法占用經驗，進行國土保育案例解析，讓各界對於檢察機關致力國土保育與廉能透明作為更具信心。新竹地檢署檢察長張云綺也表示，河川局如有重大水利工程或疏濬計畫，可以透過廉政平台相互溝通，檢方將作為各位後盾。

水利署副署長王藝峰指出，過往外界常質疑砂石疏濬黑箱作業，造成同仁執行上困擾及對政府不信任，「公開透明」是解決此問題最好的解方，希望透過「透明措施」實踐，引進社會監督力量，並以跨域合作方式，與地檢署、廉政署或調查局等機關，進行防貪措施交流。

張云綺表示，河川疏濬一直以來都是水利署重點業務，疏濬衍生的利益蘊藏許多違失風險。河川局自2006年採售分離等行政透明制度後，一方面使砂石業者及各方利害關係人，了解河川疏濬過程中的標準行政流程，一方面也減少同仁執行上的困擾，使得第一線公務人員更加勇於任事，降低貪瀆事件發生。

新竹地檢署表示，本次廉政座談會介紹水利署精進疏濬採售分離土石申購作業規範政策，檢察官許大偉也以清理、還原頭前溪河畔高灘地違法占用經驗，說明如何運用辦案技巧，使占用人清理、恢復高灘地原貌，日後得以結合周邊景觀蛻變為生態河濱公園，讓各界對檢察機關致力國土保育與廉能透明作為更具信心。

經濟部水利署第二河川局今天舉辦「疏濬透明－誠信同行」廉政座談會。圖／新竹地檢署提供
經濟部水利署第二河川局今天舉辦「疏濬透明－誠信同行」廉政座談會。圖／新竹地檢署提供
新竹地檢署檢察長張云綺表示，河川局如有重大水利工程或疏濬計畫，可以透過廉政平台相互溝通，檢方將作為各位後盾。圖／新竹地檢署提供
新竹地檢署檢察長張云綺表示，河川局如有重大水利工程或疏濬計畫，可以透過廉政平台相互溝通，檢方將作為各位後盾。圖／新竹地檢署提供

水利署 新竹 砂石

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