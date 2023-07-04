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偵查進度提前曝光！炎亞綸案士檢要查洩密 傳警買甜點赴檢方道歉
藝人炎亞綸遭控對未成年人強迫性交、偷拍私密影片，昨天經檢警訊問後，士林地檢署以50萬交保。今傳出檢方震怒，懷疑警察違反偵查不公開，有洩密嫌疑。北市警局表示，目前正行政調查有無違失，士檢則表示，「尊重警方內部調查」。
昨日多家媒體報導，炎亞綸搭乘警方「偵防車」到婦幼對到案說明，筆錄後又往八德路二段、福華路工作室，搜索3C產品，遭外界質疑耍特權。
今天上午北市婦幼隊長，帶著甜點拜訪士檢，對於外界所言「道歉」之說，警方沒有證實。
北市警局指出，同仁有無洩密，目前正處行政調查，首先調查有無違反偵查不公開，其次調查偵辦流程有無任何問題及瑕疵，最後再查是否涉及洩密。
對此，士林地檢署今晚指出，據了解台北市政府警察局已主動由督察室了解中，尊重警方內部調查。
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