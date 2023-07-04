噪音仔嘜走！桃園暑假啟動「麥噪專案」強力取締噪音車

基北北桃環保交流合作平台7月1日啟動「麥噪專案」，各市環警監7至9月暑假期間合作於四市接鄰的主要道路或噪音車陳情熱區加強夜間攔查、科技執法。桃園警分局昨晚與環保局及監理站共同執行改裝噪音車聯合稽查取締，一名騎士拿著3月噪音檢測合格資料試圖蒙騙，被警方當場識破，一測果然噪音超標，當場製單告發。

桃園分局昨晚8至11點與環保局及桃園監理站合作，在桃園區力行路258號前共同執行改裝噪音車稽查專案勤務，共攔查大型重型機車3輛、普通重型機車30輛，經檢測有19輛，分別大型重型機車2輛、普通重型機車17輛排氣噪音超標，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

其中青溪派出所員警攔查一名唐姓機車騎士，他出示一張今年3月噪音檢測合格的資料，並強調排氣管並未改換，又說沒時間配合檢驗，但機車發出的噪音非常吵雜，並非像表單所載的83分貝，結果請唐男依規定配合檢查噪音超標，他才坦承3月檢測過後有換排氣管，沒想到瞞不過警察，環保人員當場製單告發，並請其擇日複驗。