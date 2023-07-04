台南市經發局前局長陳凱凌涉貪汙案 延押2個月

台南市經發局前局長陳凱凌被控涉嫌貪汙案，陳於6月27日法院開庭時當庭認罪求交保 ；但合議庭法官認為陳所涉罪名，包含法定刑7年以上有期徒刑重罪等理由，不准他交保，昨天裁定從7月20日延押2個月。

陳凱凌被控經手七股工業區開發案向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益180萬元，且以購置豪宅名義，夥同建商、代銷公司超貸296萬元。陳凱凌去年12月23日被檢方聲押獲准，依涉貪汙、財產來源不明、洗錢等罪嫌起訴，4月20日移審後法院裁定延押3個月。

台南地方法院6月27日首度開庭，陳凱凌全部認罪，願繳回犯罪所得，當庭爭取具保；但合議庭審議後昨天裁定陳凱凌自今年7月20日起，延長羈押2月。

裁定理由說，陳羈押期間即將屆滿，經再次訊問後，陳就起訴書所載犯罪事實及罪名全部承認，但罪名包含法定刑7年以上有期徒刑重罪，重罪常伴有逃亡高度可能，且依陳過往經歷，可見有籌措相當現金經濟能力，預期逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行可能性甚高，有相當理由認為有逃亡之虞。

合議庭法官審酌，全案仍待證人到庭證述，陳有串供或滅證動機，基於所涉罪嫌對社會秩序安寧危害性及國家刑罰權遂行公益考量，如令陳具保、責付或限制住居等侵害較小手段，都不足以確保後續審判、執行程序順利進行，仍有繼續羈押必要。案可抗告。