「鳥科學先生」顧方瑜涉詐保 檢警第二波約談11名病患
經營臉書粉專「鳥科學先生」的泌尿科名醫顧芳瑜，涉嫌在2020、2021年間，配合病患出具自費包皮手術資料，藉此向保險公司詐領高額保險。台北地檢署今年4月發動首波約談，今天再度指揮刑事局發動第二波搜索，約談配合顧男詐保的診所病患共11人，全案依刑法加重詐欺及偽造文書等罪偵辦中。
身為泌尿科名醫的顧方瑜，經常透過臉書、拍片分享男性泌尿科位衛教，並以割包皮手術「包皮槍3.0」、「無釘包皮槍」在網路和論壇上享有盛名。
檢警日前接獲檢舉，指稱顧男經常配合病患，將原本包莖情況未達接受包皮手術的病患，評定為需要進行特定高單價的包皮手術，使上述病患事後得以請領高額醫療保險，涉嫌詐保。
今年4月17日，檢警首度約談顧男，複訊後以300萬元交保，但他深夜一時籌不出足額現金，經檢方同意降保為150萬元。檢警經清查顧男診所中經手診斷及保險資料，又清查出疑似詐保的11名病患，因此今天持拘票、搜索票將11人帶回訊問。
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