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警官確診隱匿足跡被罰6萬...法院判撤銷 謝國樑：不上訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警局林姓偵查隊長去年3月25日確診，市府以林未據實陳述曾到一家燒烤店，蓄意隱匿足跡，裁罰6萬元。林不服處分提起訴願，被衛生福利部駁回，提起行政訴訟。基隆地院以林在警局內部接受訪談時，已告知前往燒烤店，判決撤銷處分及訴願決定。基隆市長謝國樑今天說，接受判決，不上訴。

判決指出，林姓警官去年3月25日被通報為新冠肺炎確診者，暖暖區衛生所人員進行疫情調查時，林未據實陳述曾到燒烤店，僅陳述去過一家小吃店。市府認林蓄意隱匿足跡，規避及妨礙疫調，依違反傳染病防治法裁處6萬元罰鍰。

林姓警官提起行政訴訟，主張疫調過程均已據實陳述，並無蓄意隱匿。他在接受警局調查第1次訪問紀錄中，就有提到足跡包含燒烤店。燒烤店並非特殊場所，更無隱匿必要。

林說，得知確診是下午6點多，當晚即接獲衛政、警政單位電話疫調，當時身心俱疲，僅憑斷斷續續記憶回答，難免出現落差。隔天被詢問到睡著，精準回想數日前完整足跡有困難，實無不實陳述、妨礙疫調故意。

市府辯稱，警局風紀調查報告內容與疫調無關，且是市警局協助完成疫調後，函請衛生局裁處。林稱染疫後身心俱疲，僅能憑斷斷續續記憶回答，足跡和時序難免出現落差。經過數日休息才主動告知，但對後續防疫工作已失去意義。林姓警官違規事證明確，裁罰應無違誤。

法院認為，林姓警官主張先說出燒烤店足跡，警方才向店家調取監視器影像，依卷存證據難謂不合理。市府提出暖暖區衛生所「嚴重特殊傳染性肺炎疫調單」，林在3月21日行程紀錄並未記載大世界燒烤店，也不能代表林即有刻意隱匿事實。

法院指出，本案發生時防疫已達2年，疫調人員長期處於精神、體力耗竭及高壓狀態，不可謂不可敬。只是行政機關要認定行為人違規，須有足夠證據證明。倘若疫調單有所漏寫、誤載，不問是否疫調人員無心之失，或確診者一時之口誤再給確認之機會，一概裁罰6萬元到30萬元0,000元，且無須其他證據，對人民而言，實欠缺保障，並非法治國家該有姿態，因此判決林姓警察勝訴。

謝國樑說，目前的疫情情況跟裁罰當時已經截然不同，法本就應該兼顧情理，市府如果堅持上訴，不僅現下情勢沒有必要，更恐有浪費司法資源之虞。市府研議後，認為「不需要了，也不必要了」，疫情期間大家都很恐慌，都很辛苦，法院審酌事證判市府敗訴，市府不想上訴了。

基隆市警局林姓偵查隊長去年確診，市府指隱匿足跡裁罰6萬元。林不服處分提起行政訴訟，基隆地院判決撤銷處分，基隆市長謝國樑今天表示接受判決，不再上訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警局林姓偵查隊長去年確診，市府指隱匿足跡裁罰6萬元。林不服處分提起行政訴訟，基隆地院判決撤銷處分，基隆市長謝國樑今天表示接受判決，不再上訴。記者邱瑞杰／攝影

足跡 衛生所 確診

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