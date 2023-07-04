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網友造謠社維法移送常不罰 法界批：加添人民對司法的厭惡

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓網友在臉書貼文批「政府不要大陸的蛋，但大陸出口雞蛋給澳洲，再轉出口給台灣」等，依違反社會秩序維護法造謠案送辦，裁定不罰。法界人士說，警察因政令風向大量查辦假消息，多裁定不罰，執法結果卻累積民怨。

法界人士說，以社維法處罰假消息，警察機關是以網路巡邏尋找相關「案源」，但移送後「槓龜」的很多；警察本業在維護治安，查辦屬於憲法言論自由保障範圍內的網路消息，有浪費司法資源之虞。

尤有甚至，網友對針貶時政的發言，如果警方因而移送網友法辦，更會被認定協助執政者打擊異己或「查水表」，反而破壞司法警察機關公信力。

法界人士說，新冠疫情期間，不少網友基於善意，提醒或傳遞保健資訊，警察法辦案件數量一時間爆量，不過，法官審查後，皆以言論自由、未有明知故意之情、未生令人畏懼之實等理由，裁定被移送人不罰，警方「效忠」中央流行疫情指揮中心，卻背負擾民之實，加添人民對司法的厭惡。

有法官說，社維法審理密度不如刑事案件嚴謹，要判斷案子會不會構成「主觀上明知不實」、「內容使聽聞者畏懼與恐慌」，「影響公共安寧」並非易事，尤其更常證明不到「犯意」，另盼警方蒐證執法時明辨。

陳姓網友今年3月25日上午11時，利用網際網路在臉書貼文「腦殘政府說不要大陸的蛋，實際上：大陸出口雞蛋給澳洲，澳洲出口雞蛋給呆完。遠見：大陸出口雞蛋占全球的35%，世界第一」、「價格還漲了好幾倍！！！」新北市新店分局認定陳散布謠言，將陳移送法辦。

台北地院認為，依卷內資料，無從證明陳有故意行為，閱聽者可以審視、判斷貼文主張是否合理可信，陳的貼文難以認定閱聽者會產生畏懼或恐慌心理，與社會秩序維護法違序處罰要件不同，不罰陳。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

警察 雞蛋

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