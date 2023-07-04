男坐上警車嬉鬧 朋友錄影PO網 2人違反社維法各罰8千元

蔡姓男子日前和朋友夜唱狂歡，散場見巡邏警車，竟打開警車車門坐上嬉鬧，朋友林姓男子還拍影片上傳社群，２人遭依違反社會秩序維護法送辦。士林地方法院簡易庭，裁定2人各處罰鍰8千元。

今年5月7日，網路上流傳男子嬉鬧坐上警車短影片，蔡姓男子疑和朋友夜唱散場，在台北市大同區星聚點門口見到警車，直接開車門坐上警車。男子手叼著菸問朋友稱「警察去哪了？」明知自行打開警車、坐上警車等疑有觸法疑慮，仍在朋友笑說「交保金8萬元起跳」「幫你交保拉，上去上去！」後，扔了菸、左腳一個跨步坐進警車，朋友還幫他關上車門。

簡易庭裁定指出，蔡男在5月7日上午５點58分，一時興起擅自開啟執勤中員警的警車車門，坐進右前座嬉鬧，朋友林男拿手機拍下嬉鬧過程，上傳社群供公眾瀏覽，全案依於公務員依法執刑勤務時，以顯然不當的行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，2人各處8千元罰鍰。

遭開車門的大同警分局延平所2名員警，下車時沒鎖好車門，就到星聚點大廳守望勤務，第一時間沒發現民眾開車門，當發現看到一群人在警車外，立即走近警車，到場時並無民眾坐在警車上或碰觸警車，因此勸導眾人回家。全案在影片曝光後，清點無損失物品，並通知蔡男等人到案。

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