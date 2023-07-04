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OL過馬路被肘擊撞胸受傷 他嗆「應該要閃開」挨告性騷結果出爐！
易姓男子前年過馬路時以手肘碰撞江姓女子的胸部，被對方攔下理論，反稱「是妳胸部撞到我」，江女事後驗傷並到警局申訴性騷擾，新北市政府認定成立性騷擾而裁罰2萬元，易不服提行政訴訟，一審敗訴，他提上訴救濟，台北高等行政法院判易敗訴，全案確定。
江女申訴指出，2021年2月20日上午8時許欲前往捷運景平站搭車上班，徒步行經新北市景平路180號前行人穿越道時，易迎面而來並從她身邊經過，故意以手肘用力撞她的胸部，她攔下易理論，對方卻說「是你的胸部撞到我的手肘」、「我不叫不代表我不會痛」、「你應該要閃開』」等；江女事後驗傷並到警局申訴性騷擾。
易挨告性騷擾，檢方處分不起訴，但新北市政府認定易確實違反性騷擾防治法規定，裁處2萬元罰鍰，易不服提行政訴訟，主張江女未尊重他的個人空間，雙方才會碰撞，且檢方已處分不起訴，認為市府裁罰有誤；新北地方法院一審判易敗訴。
易上訴主張，監視器畫面是因拍攝角度錯位，導致身影重疊，才讓他被誤認碰撞對方胸部，指江女證詞並非事實，並聲請鑑定監視器畫面。
北高行審酌監視器畫面、易的動作、江女的反應，認定江女行走時確實被易手部碰撞胸部，一審已敘明認事用法、取捨證據和心證理由，判決並無違誤。判決指出，北高行為法律審，因此易聲請鑑定監視器畫面，並非法院所能審酌的，判易敗訴確定。
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