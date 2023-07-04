見面即嘿咻！男衝動偷拍熟睡女網友裸照挨告

桃園一名吳姓男子去年10月約女網友見面，雙方一拍即合，當天就上旅館發生性關係，還一起睡覺，但他趁對方熟睡之際，拿手機偷拍對方胸部和屁股春光，事後還把照片傳給朋友炫耀，涉犯妨害秘密，被桃園地院依無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪判刑2月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

檢警調查，吳男（36歲）去年10月8日與女網友見面，在旅館發生性關係後，也在房間睡覺稍作休息。過程中，他見對方熟睡無反應，遂持手機偷拍對方裸照，還將照片傳給2人共同朋友炫耀，結果2人共同朋友將照片傳給女網友，犯行才曝光。

事發後，吳男坦承不諱，供稱一時失慮才會犯錯，傳照片給朋友也是好奇衝動，並無其他用途或犯意，已與女網友達成和解。