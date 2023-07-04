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拉朋友6歲女兒稚嫩小手「打手槍」 換3年2月牢飯

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

蔡姓男子受邀到桃園朋友家烤肉，朋友熱情地要他過夜，但他卻趁對方6歲的女兒和他玩遊戲時，撫摸對方的胸部、下體，還帶她到廁所、拉她手握他的生殖器「打手槍」。女孩嚇壞，雙親警覺她被侵害，報警處理。桃園地方法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判蔡3年2月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

蔡姓男子2021年9月18日晚上應邀到桃園市的朋友家烤肉，他趁和女童在客廳遊戲時，對女童上下其手，還把女童騙到廁所，拉著小手扶握自己的生殖器「摩擦」至射精。

桃園地院審理時，蔡坦承不諱，與女童在偵查中的指述情節相符，加上有蔡和女童父親的LINE對話紀錄佐證，桃院認定他強制猥褻女童。

桃院認為蔡的犯行對稚嫩的兒童侵害很大，惡性不輕，沒有可憐憫之處，而所犯罪名法定最輕刑度為3年以上有期徒刑，因此不予減刑。桃院指蔡為了滿足性慾，竟以這種方式強制猥褻女童，犯後又數度避重就輕，考量他後來認罪、與朋友調解成立，判3年2月徒刑懲儆。

蔡不服一審判決，提上訴。高院審理後認為一審認事用法無違誤，維持桃院見解，今判上訴駁回。

蔡姓男子將朋友6歲的女兒帶進廁所，拉她的手握他的生殖器「打手槍」。桃園地方法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判蔡3年2月徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。示意圖／Ingimage
蔡姓男子將朋友6歲的女兒帶進廁所，拉她的手握他的生殖器「打手槍」。桃園地方法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判蔡3年2月徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。示意圖／Ingimage

桃園 猥褻

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