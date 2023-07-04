6連霸澎湖議長涉5貪起訴 其他8人捐錢獲不起訴

請辭澎湖縣議長的劉陳昭玲被控涉入縣府人事關說案，澎湖地檢署今天偵結，將她與機要秘書，依共同犯貪汙治罪條例等罪提起公訴。另涉案的澎湖公共車船管理處長賴淨明等8人，因坦承犯行，分別向公庫支付5萬元至30萬元不等之金額獲緩起訴處分。

劉陳昭玲與機要秘書陳淑美涉案後，由檢方向法官聲押獲准，5月9日再澎湖地法院裁定延押2個月，延押期至7月14日。劉陳昭玲已連任6澎湖縣議長，在被裁定延押的1天，向縣議會遞辭職信，信中由她本人署名，表達將請辭議長，為地方自治丟下震撼彈，後來議會暫時擱置。

澎檢起訴劉陳昭玲，包括車船處預算案、 車船處人事案、澎湖文光國小校護人事案、消防局人事案，以及衛生局人事案。

澎檢起訴指出，劉陳昭玲在2020年11月，專悉車船處要緊急通過「離島綜合建設實施方案」的「澎湖縣政府南海航線交通船養護計畫」預算，指示機要秘書向當時車船處長賴淨明施壓，要求賴以15萬元購買市2萬多元的BV二手包，才在議會表態支持預算，賴擔心業務遭刁難，付錢給議長秘書轉交議長。

2021年澎湖車船處南海之星售票處臨時人員離職，澎檢指劉陳昭玲涉嫌出面關說車船處，又向賴淨明「施壓」，錄取高姓女子，在高女到職後，同年7月間，透過機要秘書陳淑美轉向高女的養父要求支付關說人事案對價36萬元。

在文光國小校護人事部分，因衛福部將裁撤署立澎湖醫院護理師職缺，護理師徐姓女子為求繼續在馬公工作，透過管道請劉陳昭玲關說，將她調到國小校護，劉陳昭玲便於2019年3月，要求當時教育處長研議增聘公立小學校護，讓徐女就任，同年4月又指示秘書，向徐女要求支付100萬元，經徐女如數付錢。

另在消防局人事案，因澎湖縣消防局於2017年4月辦理派補白沙、西嶼及湖西消防分隊小隊長等職缺陞遷作業，許姓、廖姓消防隊員為調陞小隊長，透過管道請劉陳昭玲協助，劉陳昭玲利用議事期間，在議會向當時消防局長關說，2人順利派任，並由秘書向2人各收7萬5000元。

衛生局人事案部分，則因澎湖縣政府社會局婦幼科曾姓科長想調衛生局， 2021年由父親出面請劉陳昭玲協助，向當時澎湖縣政府秘書長、衛生局長關說，同年3月曾順利調任衛生局企資科長，劉陳又指示機要秘書陳淑美，向曾拿10萬元賄款。