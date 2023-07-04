桃園百年古廟神像被請走挨告 前廟公：擲筊獲神尊同意

桃園市擁有百年歷史的竹圍福海宮，近年因配合航空城開發遷廟與否引發宮廟管委會與建廟者後代、前廟公陳姓男子紛爭不斷，雙方上演神明爭奪戰，衍生陳男竊取神像官司，不過桃園地院審理認為，陳男無竊盜犯意，最後判他無罪。全案可上訴。

竹圍福海宮至今已有170年歷史，主祀輔信王公，最初是經常往返台海兩地的漁民陳佑從大陸福建請回台灣供奉，原先是家廟，但後來隨著地方發展及信仰需求，2007年轉為地方公廟，但後來配合航空城開發，管委會同意遷廟事，引發擔任廟公的陳佑後人不滿，自此爭論不斷。

後來，陳祐後人被解除廟公一職，曾為神像所有權與管委會打民事訴訟，桃園地院今年初將產權判給管委會，未料事情未落幕，陳在因神像挨告刑事竊盜罪。

判決指出，陳姓前廟公被控明知管委會在2020年7月已做成「神尊絕對不可私自販賣」決議，仍在同年8月18日下午取走福海宮偏殿一尊神像，並以2萬6千元到2萬8千元不等價格將神像讓給身分不詳的信眾，因此被控竊盜。

審理時，陳姓廟公辯稱，信眾只要依照廟方流程和擲筊取得神尊同意，本來就可以將偏殿神尊迎回家供奉，自己只是依照流程辦理，並無竊盜行為。