在籃球場上用「假動作」作勢打人 他吃上恐嚇官司

曾姓男子在籃球場上以「假動作」作勢要毆打張姓男子，張害怕，提告恐嚇，檢方指控曾犯恐嚇危害安全罪；台北地院審理，判處曾拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年。可上訴。

2022年10月5日13時許，曾在台北市青年公園的籃球場內作勢毆打張，張向萬華分局報案被恐嚇，檢警偵辦曾。

曾告訴檢察官，沒有對張恐嚇，稱「我是過去問張為何要騷擾公園涼亭的歐巴桑，並無對告訴人揮拳」、「我只是過去問張，張就認為我要打他」，不過，檢方根據張的證述、監視錄影器翻拍照片等，認定曾犯恐嚇罪，聲請簡易判決處刑，法院審理，曾認罪。