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在籃球場上用「假動作」作勢打人 他吃上恐嚇官司

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

曾姓男子在籃球場上以「假動作」作勢要毆打張姓男子，張害怕，提告恐嚇，檢方指控曾犯恐嚇危害安全罪；台北地院審理，判處曾拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年。可上訴。

2022年10月5日13時許，曾在台北市青年公園的籃球場內作勢毆打張，張向萬華分局報案被恐嚇，檢警偵辦曾。

曾告訴檢察官，沒有對張恐嚇，稱「我是過去問張為何要騷擾公園涼亭的歐巴桑，並無對告訴人揮拳」、「我只是過去問張，張就認為我要打他」，不過，檢方根據張的證述、監視錄影器翻拍照片等，認定曾犯恐嚇罪，聲請簡易判決處刑，法院審理，曾認罪。

判決書指出，曾姓男子令張心生畏懼，不過，他犯後坦承犯行，已見悔意，當庭向張道歉，承諾以後不再騷擾張，取得原諒，量刑拘役20日即可；此外，曾無前科，經此科刑教訓應無再犯之虞，宣告曾緩刑2年。

曾姓男子在籃球場上以「假動作」作勢要毆打張姓男子，張害怕，提告恐嚇，檢方指控曾犯恐嚇危害安全罪。圖／聯合報系資料照片
曾姓男子在籃球場上以「假動作」作勢要毆打張姓男子，張害怕，提告恐嚇，檢方指控曾犯恐嚇危害安全罪。圖／聯合報系資料照片

恐嚇 提告

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