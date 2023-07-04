禾馨前營運長林思宏酒駕遭判3月 緩刑條件曝光

禾馨醫療集團前營運長林思宏今年4月21日在信義區餐酒館酒後駕車，遭警攔查並進行酒測，數值達0.62毫克遭移法偵辦。林思宏犯後態度佳，士林地院依公共危險罪判他有期徒刑3月，可易科罰金、緩刑2年，須支付公庫20萬並提供30小時義務勞務。

據悉，4月21日林思宏自知酒駕違法，一度向員警求情「給我一個自新的機會」，員警不理會，他情緒緊張，第一次酒測失敗，直到第二次酒測，酒測值達每公升0.62毫克，當場遭逮捕送辦。

法官審酌林思宏枉顧自身及公眾交通安全酒後開車，但坦承犯行，態度尚佳，尚無發生其他車禍肇事或違規行為。處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，6個月內向公庫支付20萬元，並易服30小時義務勞務。

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