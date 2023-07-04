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男酒駕昏睡被帶回派出所 竟撕封條搶車落跑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

許姓男子去年凌晨酒後開車，行經新竹市區時不勝酒力，將車停在內側車道上昏睡，警方將其帶回派出所，另名員警則將許的車輛開至派出所，許驚醒後情緒激動不願酒測，竟趁警不注意撕去封條，直接開車落跑，之後被追捕時又強行開車導致員警受傷；新竹地院審理終結，許被依違背封印效力、犯妨害公務執行等罪判刑7月。

判決書指出，去年8月25日凌晨許男酒後駕車行經新竹市區，將車停在內側車道並在車內昏睡，警方見狀盤查，發現許身上有厚重酒味，因當時勤務繁忙，員警便將許帶回派出所欲酒測，另名同事則將許的車輛開回派出所警用停車格停放。

但許男到派出所就情緒激動拒絕酒測，員警依法填製舉發違反道路交通管理事件通知單，開立新竹市警察局執行交通違規移置保管車輛收據予其收執後，員警便將許車輛的車門、引擎蓋、油箱蓋及後車廂等處張貼封條後保管，不料，許竟趁警不備，逕行持車鑰匙將車開跑。

警方發現許男自行開車落跑，立刻循線查找，發現許將車輛停在市區一處貨車卸貨區後下車，但許發現警方巡邏車便又再度坐回車上，其中一名員警見狀便伸手欲打開該車駕駛座車門，其他員警則用巡邏車將許男車輛擋住，但許卻強行將車門關上，便踩油門逃逸，造成員警左手食指開放性傷口，警用巡邏車受損。

法官認為，許男明知車輛經員警依法移置保管，竟無視車輛上所貼封條效力，擅自駕駛該車離開，又無視警員依法執行職務，施強暴抗拒妨害公務執行，漠視國家公權力，且嚴重危害執法人員人身安全，所幸未造成員警嚴重傷害，考量許坦承犯行，事後與警方達成和解，審酌依違背封印效力罪判刑2月，犯妨害公務執行罪判刑6月，應執行7月，易科罰金21萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹地院審理終結，許男被依違背封印效力、犯妨害公務執行等罪判刑7月，易科罰金21萬元。示意圖／報系資料照
新竹地院審理終結，許男被依違背封印效力、犯妨害公務執行等罪判刑7月，易科罰金21萬元。示意圖／報系資料照

妨害公務 酒測

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