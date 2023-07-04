妻帶女兒離家出走 男偷登臉書帳號發訊 侵害隱私判3月

嘉義縣侯姓男子因妻子攜帶著女兒離家，他用妻子臉書發訊息找妻兒希望聯繫，妻子認為未經她同意使用帳號、密碼，告上法院；法院依妨害電腦使用等罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

年約30歲侯男與妻因生活瑣事、女兒照顧事宜等，產生矛盾、糾紛，妻子攜帶著女兒離開家，沒有辦法聯繫到妻兒，他利用知道妻子臉書帳號密碼的機會，去年5月31日未經妻子同意登入臉書，隔天用臉書發送訊息「老婆，登入妳的帳號發訊息給妳跟妳說聲抱歉，…，如妳還信任老公，就打通電話給我，或者賴我，我跟妳說說後續處理。」等文字予妻子、丈母娘的臉書等，妻子發現後向警方提告，檢察官偵查提起公訴。

法院審理，查2人間具有家庭暴力防治法第3條第1款所定的家庭成員關係。侯男無故輸入妻子臉書帳號密碼，登入電腦設備，並變更臉書電磁紀錄的行為，侵犯隱私，已屬家庭成員間實施精神上不法侵害的行為，即為同法所稱「家庭暴力罪」。

並參照最高法院103年度台上字第3893號、107年度台上字第1096號判決意旨，夫妻雙方為維持幸福圓滿的生活，縱然互負忠貞、婚姻純潔的道德上或法律上義務，但人格仍各自獨立，…藉口懷疑或調查配偶外遇的必要，即任意窺探、取得他方非公開活動、言論、談話等隱私領域，難認為有法律上的正當理由。侯男行為，犯家庭暴力防治法第2條第第2款、刑法第358條的無故入侵他人電腦相關設備罪、刑法第359條的無故變更他人電腦相關設備的電磁紀錄罪等。