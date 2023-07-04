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妻帶女兒離家出走 男偷登臉書帳號發訊 侵害隱私判3月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣侯姓男子因妻子攜帶著女兒離家，他用妻子臉書發訊息找妻兒希望聯繫，妻子認為未經她同意使用帳號、密碼，告上法院；法院依妨害電腦使用等罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

年約30歲侯男與妻因生活瑣事、女兒照顧事宜等，產生矛盾、糾紛，妻子攜帶著女兒離開家，沒有辦法聯繫到妻兒，他利用知道妻子臉書帳號密碼的機會，去年5月31日未經妻子同意登入臉書，隔天用臉書發送訊息「老婆，登入妳的帳號發訊息給妳跟妳說聲抱歉，…，如妳還信任老公，就打通電話給我，或者賴我，我跟妳說說後續處理。」等文字予妻子、丈母娘的臉書等，妻子發現後向警方提告，檢察官偵查提起公訴。

法院審理，查2人間具有家庭暴力防治法第3條第1款所定的家庭成員關係。侯男無故輸入妻子臉書帳號密碼，登入電腦設備，並變更臉書電磁紀錄的行為，侵犯隱私，已屬家庭成員間實施精神上不法侵害的行為，即為同法所稱「家庭暴力罪」。

並參照最高法院103年度台上字第3893號、107年度台上字第1096號判決意旨，夫妻雙方為維持幸福圓滿的生活，縱然互負忠貞、婚姻純潔的道德上或法律上義務，但人格仍各自獨立，…藉口懷疑或調查配偶外遇的必要，即任意窺探、取得他方非公開活動、言論、談話等隱私領域，難認為有法律上的正當理由。侯男行為，犯家庭暴力防治法第2條第第2款、刑法第358條的無故入侵他人電腦相關設備罪、刑法第359條的無故變更他人電腦相關設備的電磁紀錄罪等。

法官審酌，侯男因為妻子離家出未歸，不思考以正當合法方式與妻子理性溝通，在沒有經妻子同意而利用電腦犯行，侵害妻子隱私，衡量他坦承犯行、素行良好、但是沒有跟妻子和解賠償損失等，依無故變更他人電腦相關設備電磁紀錄處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

男子沒有經過妻子同意用她的帳號、密碼登入臉書發訊息，被妻子告上法院判刑3月。圖為示意圖與本案無關。記者李宗祐／攝影
男子沒有經過妻子同意用她的帳號、密碼登入臉書發訊息，被妻子告上法院判刑3月。圖為示意圖與本案無關。記者李宗祐／攝影

家庭暴力 婚姻

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