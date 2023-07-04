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箝制言論自由又來了？網批政府不要「大陸蛋」網友移送法辦

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

今年初蛋價不穩定，陳姓網友在臉書貼文批「政府不要大陸的蛋，但大陸出口雞蛋給澳洲，再轉出口給台灣」等，警方依違反社會秩序維護法將陳移送法辦；台北地院認為，陳的貼文不屬於散布謠言，裁定不罰。可抗告。

新北市新店分局移送說，陳今年3月25日上午11時利用網際網路在臉書貼文「腦殘政府說不要大陸的蛋，實際上：大陸出口雞蛋給澳洲，澳洲出口雞蛋給呆完。遠見：大陸出口雞蛋占全球的35%，世界第一」、「價格還漲了好幾倍！！！」。

警方比對台灣事實查核中心相關資料，認定陳散布謠言，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法移送法院裁處。

法官認為，查核中心指「帶殼生鮮雞蛋目前不被允許進口澳洲供食用，中國亦不在澳洲政府規定的進口全蛋核准名單中…；從澳洲進口的雞蛋一定是在澳洲生產」，可證陳發布的內容不實，不過，依卷內資料，無從證明陳有故意行為。

裁定書指出，陳姓網友雖有批評政府的負面評論，但評論是針對特定對象，任何閱聽者都可以審視、判斷貼文主張是否合理可信，陳的貼文難以認定閱聽者將因此受到煽動或蠱惑，進而產生畏懼或恐慌心理。

裁定說，警察機關移送時沒有提出陳違法的具體事證，陳的行為與社會秩序維護法違序行為不同，陳不必罰。

今年初蛋價不穩定，陳姓網友在臉書貼文批「政府不要大陸的蛋，但大陸出口雞蛋給澳洲，再轉出口給台灣」等，警方依違反社會秩序維護法將陳移送法辦。圖／聯合報系資料照片
今年初蛋價不穩定，陳姓網友在臉書貼文批「政府不要大陸的蛋，但大陸出口雞蛋給澳洲，再轉出口給台灣」等，警方依違反社會秩序維護法將陳移送法辦。圖／聯合報系資料照片

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