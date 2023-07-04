無照又紅燈右轉 東勢男不服攔查 衝撞警逆向逃逸遭訴

台中市張姓男子有公共危險前科，今年初騎機車行經東勢區時，紅燈右轉被警員攔停，但張因無照駕駛，擔心受罰，因此加足油門，衝撞警員後，逆向行駛逃逸，警方循線在張住處抓人，張辯稱「沒有撞到警察」，台中地檢署今偵結，依公共危險等罪起訴。

起訴指出，張姓男子（50歲）曾因公共危險案件，遭判刑4月確定，前年執行完畢，但張在今年2月6日下午5時許，騎機車行經東勢區泰昌街、東崎路7段交岔路口時，因紅燈右轉，被林姓警員攔停。

張男自知無駕駛執照，還有違規情事，拒絕警員攔查，還在警員伸手攔停時，加足油門，往前衝撞，造成警員上肢挫傷左手紅腫疼痛等傷害，張男隨後還逆向行駛、任意變換車道，罔顧其他用路人安全，警方在同日晚間6時許，在張男住處抓人。

張男辯稱，有看到警員穿著制服要攔停，但否認有衝撞警員的情事。