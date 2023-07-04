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不被愛的才是第三者？小三傳訊嗆 人妻崩潰驚老公外遇還有私生女
一名人妻去年收到小三的簡訊，才驚覺丈夫搞外遇還生下一名私生女，小三還嗆聲「不被愛的那個人才是第三者」，更在IG公開紀錄婚外情過程和合照，人妻提告要求丈夫、小三賠償，台北地方法院判2人應連帶賠償50萬元，可上訴。
人妻提告主張，她和丈夫結婚多年，但她去年8月底看到小三以簡訊傳丈夫的戶口名簿、私生女的合照，才得知丈夫搞外遇；她同年9月陸續收到小三的訊息，描述2人婚外情的細節，小三嗆聲、騷擾「感情世界不被愛的那個人才是第三者」，更將婚外情過程公開紀錄在IG。
人妻表示，小三在IG除了放上和丈夫、私生女的合照，貼文更指出「原來婚姻中的棄婦當久了會變成潑婦」、「婚姻只是表示兩個人躺在一起合不合法，並不代表兩個人待在一起合不合適」，要求丈夫和小三賠償100萬元。
丈夫指出，對於妻子請求沒有意見，相關爭議希望法院判決；小三則沒有出庭，也沒有以書狀表示意見或答辯。
法院根據簡訊、LINE對話紀錄、IG貼文截圖、戶口名簿等證據，認定人妻主張為真實，且小三表面稱不會再打擾人妻，實際上卻以訊息宣示自己才是男方在外的配偶，而丈夫也容任小三持續向人妻挑釁。
判決指出，丈夫和小三合意性交並生子，已經逾越一般有人正當交往分際，確實破壞人妻的婚姻圓滿幸福，審酌一切情狀，判丈夫和小三應連帶賠償50萬元。
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