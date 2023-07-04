教授為對岸情婦偽造妻簽名結紮 竟要法官查陰毛長多快

張姓教授為免劉姓情婦「再」懷孕而墮胎，8年前在林口長庚醫院的「外生殖器手術同意書」見證人、「手術說明」的立同意書人處偽造妻子簽名，完成結紮。多年後，張妻因女兒留德需要疫苗證明書，進丈夫書房尋找，赫見結紮文件，憤提告。桃園地方法院依行使偽造私文書罪判張4月得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回他上訴。

過去在校內，張以勇於批判而聞名，被認為「仗義執言」，他也為了升等而打行政訴訟；他也曾到中國大陸分享「婚姻家事案件實務」。張的外遇對象是1997年起就認識的大陸籍劉姓婦人，兩人在2013年底起通姦，張妻曾告丈夫妨害家庭，但因刑法通姦罪被宣告違憲，桃園地院2020年7月3日判決免訴。

張為了避免劉姓情婦再次因懷孕而墮胎，2015年3月19日向林口長庚醫院交付妻子「簽名」的外生殖器手術同意書、外生殖器手術說明等文件。

偵訊時，張坦承為了避免劉姓情婦再度懷孕，因此想結紮，時間是在妻子於美國哈佛大學訪問學人期間的2015年3月間，3月28日完成結紮手術。張一開始說妻子不知道簽名一事，後來改口稱妻子自2011年起就不斷督促他結紮，簽名有獲她同意，還說2015年赴美與妻子過夜時，她親自協助戴保險套，有看到陰毛都被刮除，不可能不知情。

妻子駁稱，2015年時丈夫確實有說想結紮，但她在美國擔任訪問學者，認為根本沒必要，當時就懷疑他外遇，她屢警告「你到底在中國搞什麼？你不要在中國亂搞」。妻子說，丈夫後來赴美探訪，兩人有性行為，但都在黑暗中進行，她沒發現丈夫剃毛，自己始終不知道他代替簽名，也從未督促他結紮。

桃園地院依偵訊、證述內容，以及兩人在通訊軟體對話，認定張雖有告知妻子結紮意願，但未經妻子同意，文件上的簽名確實是偽造；考量張犯後否認，依偽造私文書罪判他4月徒刑。

張姓教授不服一審判決，上訴高院，還聲請向林口長庚、台灣泌尿科醫學會函詢結紮是否要剃陰毛？男性陰毛生長速度多快？平日無剃毛習慣的50歲男性陰毛長度為何？想證明妻子已發現他已完成結紮手術。

高院審理後認為優生保健法規定已婚男女經配偶同意，得依自願結紮，張未經妻子同意或授權，擅自冒用她名義簽名，損害妻子和林口長庚醫院優生保健管理正確性，張的辯詞不足採信，聲請也無調查必要。