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漏報債務不服挨罰 石木欽敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽。圖／聯合報系資料照片
前公務員懲戒委員會委員長石木欽。圖／聯合報系資料照片
前公務員懲戒委員會委員長石木欽因捲入富商翁茂鍾案，被判撤職並停止任用一年確定；石任職台灣高等法院院長期間，漏未申報妻子向兒子借款五一○萬元私人債務，被監察院裁罰十二萬元，石不服處分提行政訴訟，台北地方法院判他敗訴。

石木欽二○一七年擔任高院院長，同年十二月廿九日定期申報公職人員財產時，漏報二筆妻子向兒子借款三百萬、二一○萬元，共計五一○萬元的私人債務，監察院認定他故意申報不實，依公職人員財產申報法裁處十二萬元罰鍰，石訴願被駁回，提行政訴訟救濟。

石木欽主張，妻子預期股票上市櫃後會上漲一波，因手中沒有現款，才在二○一七年九月五日、九月十三日分別向次子借用三百萬、二一○萬元，但股票未如期上漲，只好籌錢還款。他表示，妻子借款一事，他沒經手，也無從查詢得知，絕無故意申報不實。

法院指出，石妻借款金額不小，且申報前三天才剛清償一四○萬元，屬大額還款，石妻沒有遺忘債務的道理，石木欽只需在申報前再次詢問妻子即可，但他二○一七年十二月廿九日申報日前顯然未再和妻子核對，而漏申報債務，監察院裁罰十二萬元沒有違誤，判石敗訴。本案可上訴。

石木欽 債務 監察院

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