被判當選無效 花蓮縣議員林源富將上訴

花蓮縣議員林源富因父親在縣議員選舉期間涉嫌買票，遭檢方提起當選無效之訴，花蓮地方法院昨日宣判當選無效。同選區落選頭陳慶元表示，認同法院判決，已做好遞補縣議員的準備，呼籲林源富不要再浪費司法資源。林源富回應，案件很多爭議要釐清，感到很冤枉，一定會上訴。

林源富是花蓮第三選區縣議員當選人，該選區有15人爭9席次，時代力量陳慶元首度參選，獲2071票排第10名。林源富的父親在選前以1000元買票被檢警查獲，檢方去年底對林提起當選無效之訴，林源富若當選無效定讞，陳慶元有望遞補。

檢方起訴書指出，林源富為花蓮縣議員第三選區候選人，其父為競選團隊主要成員，為讓兒子尋求連任，選前提供現金讓樁腳自行購買補品，形同賄選，地檢署針對林源富提出民事當選無效之訴。地院民事庭昨天宣判，林源富當選無效。

陳慶元表示，法院宣判結果是檢方勝訴，林源富當選無效成立，也是花蓮縣第20屆議員中首位因賄選案被判當選無效的議員。對於地院的判決感到認同與欣慰，呼籲林源富不要浪費司法資源，勿提起二審上訴，讓本案盡速結束。

林源富回應，對方身體不好，父親給他錢買保健食品，怎麼會被說成是賄選，自己也不知道父親的背後動機是什麼，案件還有很多爭議需釐清，跟律師討論後一定會上訴。