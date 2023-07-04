聽新聞
test
0:00 / 0:00

被判當選無效 花蓮縣議員林源富將上訴

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮議員林源富因父親在縣議員選舉期間涉嫌買票，遭檢方提起當選無效之訴，花蓮地方法院昨日宣判當選無效。同選區落選頭陳慶元表示，認同法院判決，已做好遞補縣議員的準備，呼籲林源富不要再浪費司法資源。林源富回應，案件很多爭議要釐清，感到很冤枉，一定會上訴。

林源富是花蓮第三選區縣議員當選人，該選區有15人爭9席次，時代力量陳慶元首度參選，獲2071票排第10名。林源富的父親在選前以1000元買票被檢警查獲，檢方去年底對林提起當選無效之訴，林源富若當選無效定讞，陳慶元有望遞補。

檢方起訴書指出，林源富為花蓮縣議員第三選區候選人，其父為競選團隊主要成員，為讓兒子尋求連任，選前提供現金讓樁腳自行購買補品，形同賄選，地檢署針對林源富提出民事當選無效之訴。地院民事庭昨天宣判，林源富當選無效。

陳慶元表示，法院宣判結果是檢方勝訴，林源富當選無效成立，也是花蓮縣第20屆議員中首位因賄選案被判當選無效的議員。對於地院的判決感到認同與欣慰，呼籲林源富不要浪費司法資源，勿提起二審上訴，讓本案盡速結束。

林源富回應，對方身體不好，父親給他錢買保健食品，怎麼會被說成是賄選，自己也不知道父親的背後動機是什麼，案件還有很多爭議需釐清，跟律師討論後一定會上訴。

當選無效 議員 花蓮

延伸閱讀

屏東4名縣議員遭提當選無效之訴 吳亮慶、王景山判駁回

花蓮縣議員林源富一審當選無效 落選頭準備遞補

花蓮縣議員林源富一審當選無效 落選頭籲勿上訴

3人聯合賄選像天女散花？彰化一鄉長當選無效之訴結果出爐

相關新聞

遮車牌闖小燕鷗繁殖區 11車慘了

宜蘭南溪出海口是小燕鷗保育繁殖區，前天下午有11輛車以膠布貼車牌，擅闖紮營野炊，保育人員發現蒐證並通報警方。縣府農業處昨...

漏報債務不服挨罰 石木欽敗訴

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因捲入富商翁茂鍾案，被判撤職並停止任用一年確定；石任職台灣高等法院院長期間，漏未申報妻子向...

被判當選無效 花蓮縣議員林源富將上訴

花蓮縣議員林源富因父親在縣議員選舉期間涉嫌買票，遭檢方提起當選無效之訴，花蓮地方法院昨日宣判當選無效。同選區落選頭陳慶元...

錢都火鍋店內12惡少當街尋仇 最重判一年全不可易科罰金

去年六月一群以郭姓男子為首的12名惡煞目無法紀，直接在人潮洶湧的新北市新莊區錢都火鍋店持西瓜刀等刀械尋仇，新北地檢署以殺...

花蓮縣議員林源富一審當選無效 落選頭籲勿上訴

花蓮縣議員林源富因父親在縣議員選舉期間涉嫌買票，被檢方提起當選無效之訴，今天花蓮地方法院宣判當選無效。同選區落選頭陳慶元...

3人聯合賄選像天女散花？彰化一鄉長當選無效之訴結果出爐

彰化縣二水鄉長蘇界欽競選本屆鄉長時，被控與蕭姓縣議員候選人、陳姓鄉民代表候選人聯合賄選，被彰化地檢署檢察官提起公訴主張當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦