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錢都火鍋店內12惡少當街尋仇 最重判一年全不可易科罰金

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

去年六月一群以郭姓男子為首的12名惡煞目無法紀，直接在人潮洶湧的新北市新莊區錢都火鍋店持西瓜刀等刀械尋仇，新北地檢署以殺人未遂等罪起訴，一名少年交由少年法庭審理。新北地方法院改以傷害論罪，因被害人撤告諭知不受理，另名受傷較嚴重的則另案審理；11人並依聚眾鬥毆罪各處1年至5月徒刑不等，不可易科罰金。

檢警調查，29歲郭男因4萬債務與胡姓男子發生糾紛，雙方爆發口角衝突，胡男找來蕭男出面協調，兩人卻發生口角衝突，郭男圖謀報復，去年6月25日晚間邀集夏姓、葉姓等11人，前往新北市新莊區民安西路，鎖定當時正在錢都火鍋店外聊天的兩名男子，持西瓜刀等具強大殺傷力的器械朝兩人砍殺。

兩人被砍殺後逃到店內求救，郭等人竟不顧當時店內用餐人潮眾多，追入店內繼續追砍，造成一人頭部撕裂傷、背部挫傷，無生命危險，另一人亦無生命危險，但手掌與腰部被砍傷，手掌更幾乎斷掉。

檢方認為，11名惡煞僅因細故，就聚眾持具強大殺傷力的器械，在人潮眾多的公共場合追砍兩人，造成兩人大量出血危及生命，已有殺人之不確定故意犯意，經民眾側錄上傳網路、媒體傳送，已嚴重危害社會安全秩序，雖11人僅坦承有傷害、妨害秩序，否認具殺人意圖，檢方仍依殺人未遂罪起訴，並請院方從重量刑，以資懲戒。

但合議庭以被害人稱「我與郭男等人沒有深仇大恨」，另個人更說不認識郭男等人，加上郭等人稱攻擊兩人後覺得「意思到了，有攻擊、教訓到人，就可以走了，就撤退了」，認定11人並無殺人犯意，改以傷害論罪，但由於被害人撤告，院方諭知公訴無受理。

合議庭考量郭僅因被害人起口角，就起意率眾持凶器前往教訓人，雖然衝突時間短，但11人持刀棍等公然在公共場所攻擊被害兩人，顯然目無法紀，使店內數十名顧客、員工驚恐走避，對社會秩序、安全影響甚鉅，考量11人已與被害人達成和解、獲撤告，但行為舉止嚴重戕害社會治安，依聚眾鬥毆罪各處1年至5月徒刑不等，但不可易科罰金。

另外手掌被砍到幾乎斷掉的被害部分，合議庭改以傷害起訴後另外審理。

以郭姓男子為首的12名惡煞目無法紀，在人潮洶湧的錢都火鍋店持西瓜刀等刀械尋仇，除一名未成年交由少年法庭審理，其餘11人依聚眾鬥毆罪各處1年至5月徒刑不等，不可易科罰金。圖／聯合報系資料照
以郭姓男子為首的12名惡煞目無法紀，在人潮洶湧的錢都火鍋店持西瓜刀等刀械尋仇，除一名未成年交由少年法庭審理，其餘11人依聚眾鬥毆罪各處1年至5月徒刑不等，不可易科罰金。圖／聯合報系資料照

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