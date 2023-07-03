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花蓮縣議員林源富一審當選無效 落選頭籲勿上訴

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮議員林源富因父親在縣議員選舉期間涉嫌買票，被檢方提起當選無效之訴，今天花蓮地方法院宣判當選無效。同選區落選頭陳慶元表示，認同法院的判決，已做好遞補縣議員的準備，呼籲林源富不要再浪費司法資源。林源富回應，案件很多爭議要釐清，感到很冤枉，一定會上訴。

林源富是花蓮第三選區縣議員當選人，該選區有15人爭9個席次，時代力量陳慶元首度參選，獲2071票排第10名。林源富的父親在選前以1000元買票被檢警查獲，檢方去年底對林提起當選無效之訴，林源富若當選無效定讞，陳慶元有望遞補。

檢方起訴書指出，林源富為花蓮縣議員第三選區候選人，其父親為競選團隊主要成員，為讓兒子尋求連任，選前提供現金讓樁腳自行購買補品，形同賄選買票，被檢警查獲，地檢署針對林源富提出民事當選無效之訴。今天下午地院民事庭宣判，林源富當選無效。

陳慶元表示，今天法院宣判結果是檢方勝訴，林源富當選無效成立，也是花蓮縣第20屆議員中首位因賄選案被判當選無效的議員。對於地院的判決感到認同與欣慰，呼籲林源富不要浪費司法資源，勿提起二審上訴，讓本案盡速結束。

林源富回應，對方說身體不好，父親給他錢買保健食品，怎麼會被說成是賄選，自己也不知道父親的背後動機是什麼，案件有很多爭議需要釐清，覺得很冤枉，跟律師討論後一定會上訴。

花蓮縣議員林源富因父親在選舉期間涉嫌買票，遭花蓮地方法院宣判當選無效，同選區落選頭陳慶元（左）在律師紀岳良（右）陪同下表示，已做好遞補縣議員的準備，呼籲林不要再浪費司法資源。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員林源富因父親在選舉期間涉嫌買票，遭花蓮地方法院宣判當選無效，同選區落選頭陳慶元（左）在律師紀岳良（右）陪同下表示，已做好遞補縣議員的準備，呼籲林不要再浪費司法資源。記者王思慧／攝影
花蓮地方法院宣判花蓮縣議員林源富當選無效，林源富回應，案件很多爭議要釐清，感到很冤枉，一定會上訴。記者王思慧／攝影
花蓮地方法院宣判花蓮縣議員林源富當選無效，林源富回應，案件很多爭議要釐清，感到很冤枉，一定會上訴。記者王思慧／攝影

當選無效 議員 花蓮

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