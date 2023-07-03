3人聯合賄選像天女散花？彰化一鄉長當選無效之訴結果出爐

彰化縣二水鄉長蘇界欽競選本屆鄉長時，被控與蕭姓縣議員候選人、陳姓鄉民代表候選人聯合賄選，被彰化地檢署檢察官提起公訴主張當選無效，彰化地方法院審理後認為，蘇界欽等3人在選舉時彼此拉抬本屬常情，不能因共同出席競選總部成立活動或同台就認定有聯合賄選行為。法官駁回當選無效之訴。可上訴。

彰化地檢署今天表示，已收到蘇界欽被提公訴當選無效的民事判決，刑事責任方面仍需再確認。

判決書指出，檢警偵辦蘇界欽賄選案，查獲張男是蘇界欽的好友兼樁腳，蘇界欽成立競選總部時，蕭姓縣議員候選人、陳姓鄉代候選人均到場，張男去年11月25日徒步走到羅姓鄰居家中，交付2000元給羅婦，交代她要囑咐孫子，祖孫二人都要投給蘇界欽、蕭姓縣議員候選人、陳姓鄉民代表候選人。

張男坦承交付2000元給羅婦，也談到一些選舉話題，但矢口否認為蘇界欽等3人買票。羅婦坦承收取張男交付2千元，知道蘇界欽等人是國民黨，她的亡夫是退伍軍人，生前交代都要投給國民黨，她會都投給國民黨。

法官認為，按我國一般社會常情買票，均針對單位特定候選人，以利收賄者投票之特定，並使其支持的候選人順利當選，豈有交付一票1000元同時天女散花般交代三位不同候選人使其投票之理。

法官也認為，如果真的一票1000元針對三位候選人，每位買票分別金額應為多少？羅婦收受不同三位候選人的賄賂金額又應各為多少？三位候選人又要如何共同合意且同時直接或間接指揮、監督、授權、授意或容許買票？因此張姓樁腳買票行為有諸多疑竇。