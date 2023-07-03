台北地區醫院鏢客出沒 誆騙長者看假中醫、買3.8萬中藥材泡酒

有鏢客集團今年在台北地區的醫院出沒，隨機搭訕就診長者，誆騙受害人可以介紹名中醫就診、買藥，開車載受害人到假診所裡，再出售高價中藥材。事後，1名受害者察覺有異便報警，經警方清查後接續發現其他數名遭同集團誆騙的受害者。台北地檢署今偵結，依涉犯醫師法及刑法詐欺罪起訴涉案7人。

據了解，今年有1個鏢客集團在台北地區數家醫院內，搭訕等待就診或拿藥的長者，誆稱自己可以引介知名中醫。一旦說服成功，鏢客便緊接帶著被害人離開醫院，搭上同夥預備好的車輛，直接開往假診所。由無醫師執照的陳姓男子幫受害人診斷，出售高額中藥材給受害人，還會現場示範用中藥材泡藥酒的方法。

檢方指出，該集團販售的中藥材1包3萬8千元，價格遠遠高於行情，由於多半受害者身上攜帶的現金不多，待受害者看診完畢，集團成員便會開車載被害人回到住處，以便取款。檢方指出，有部分受害者花了20幾萬買藥材。

事後，1名被害人察覺有異，認為買藥價格似乎過高，詢問相關人士該中藥材的實際價格後，才發現價格落差過大，旋即報警。警方循線清查後，另外發現數名同受該集團誆騙的受害者，受騙情形都十分類似，全案約有7人受害。

檢方偵查發現，7人在鏢客集團成員各自分工，假中醫師1人、司機1人、打雜1人及鏢客4人。北檢今偵結，依涉犯醫師法及刑法詐欺罪等罪嫌起訴涉案7人。