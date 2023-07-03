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警員偷查33筆同事個資辯「不小心按到」 遭記過打官司結果曝光
新北市警察局板橋分局潘姓警員前年拿警用行動電腦（M-Police）狂查33筆同事的個人資料，被分局記過1次懲處，潘不服提行政訴訟，台北高等行政法院判敗訴，可上訴。
潘2021年10月3日凌晨0時5至7分私自拿M-Police連續查詢24筆同事的個人資料，分局抽檢後，再進一步調查，發現潘同年11月9日和21日分別再查詢5筆、4筆同仁個資，分局認定他違反警察機關資通安全實施規定，記過一次懲處。
潘不服處分提告主張，分局沒有證據證明他是在非公務狀況下查詢同仁個資，有可能是他的帳號密碼被盜用，或是他有時會將帳號密碼告知同事，讓同事代為處理長官臨時交辦事項。
潘指出，長官只有宣導不要外流個資或機密資料，沒有說不能把帳號密碼給同事，且認為分局管理、提供帳號後端，也由分局調查認定有無缺時，有球員兼裁判的疑慮。
北高行認為，依規定警察人員僅能在執行法定職務時，透過M-Police處理個資，而潘在短時間內大量查詢同仁個資，又沒有說明有和執行職務的必要，認為分局處分沒有違誤。
判決指出，潘在行政調查時表示「可能是不小心按到」，或是帳號被盜用等，但根據調查潘是在派出所內拿M-Police輸入車牌號碼、身分證字號查詢，不可能是「不小心按到」的，判潘敗訴。
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