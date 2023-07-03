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傳指揮搜索炎亞綸住家、派車接送應訊 士林地檢署低調不證實

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

藝人炎亞綸日前遭控偷拍私密影片，炎亞綸今早到案說明案情，外傳他與兩名律師是搭偵防車進到婦幼隊接受偵訊，檢方還同步指揮警搜索炎亞綸住家等處。婦幼隊還遭質疑既是應訊，為何派車接炎亞綸，有「耍特權」之質疑； 對此，士林地檢署仍保持低調，不管是搜索或是指揮派車，都不願證實。

據悉，炎亞綸日前遭網紅控訴，在該名網紅未成年時偷拍私密影片，台北市警婦幼隊今約談炎亞綸到案說明。

媒體指出士林地檢署今早也指揮台北市警方前往炎亞綸住家等處搜索，但午間士林地檢署僅回應，若有偵查作為，在相關行動完成前無法對外發言或證實。

【中央社／台北3日電】

網紅耀樂指控藝人炎亞綸在他未成年且不知情下偷拍私密影片，士檢今天指揮台北市警察局婦幼警察隊搜索，並通知炎亞綸到案說明；是否涉多案，炎亞綸說：「不要胡亂臆測。」

針對媒體報導炎亞綸被控拍攝性愛影像事件，士林地檢署6月就涉嫌兒童及少年性剝削防制條例等部分主動分案，由婦幼專組檢察官指揮市警局婦幼警察隊蒐證。

耀樂已於6月底到婦幼隊報案，在士檢指揮下，婦幼隊通知炎亞綸今天到案說明，他在2名律師陪同下，於上午9時30分抵達並製作筆錄。

針對炎亞綸搭乘警方偵防車，外界質疑是否耍特權。婦幼隊偵防組長蘇文紹接受媒體聯訪時表示，此案是奉檢察官指示通知炎亞綸到案，警方有聲請搜索票但無拘票，往返都使用偵防車，並非特權。

蘇文紹說，由於被害人已報案，所以依其證述進行了解，至於相關搜索行動和地點涉及偵查不公開，所以不便說明，後續偵辦罪名則要請示檢察官。

筆錄進行長達約3小時，炎亞綸隨後搭乘警方偵防車離去，媒體追訪時問是否要向耀樂道歉、是否涉及多案，他一路提醒媒體小心、不要跌倒，也回說：「不要胡亂臆測。」

據了解，士林地檢署同步指揮婦幼隊發動搜索，針對炎亞綸所使用平板、筆電、手機等相關3C物品進行過濾、查證，以進一步釐清相關案情。

全案起於，耀樂指控16歲時與炎亞綸交往期間，炎亞綸曾做過違反他意願的性行為，且在他明確拒絕下，偷拍私密影片還導致外流。炎亞綸後來發聲明坦承曾是糟糕、感情偏差的人，並向耀樂道歉，但強調沒偷拍，也沒做任何強迫對方意願的事。

炎亞綸

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