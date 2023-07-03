「在獄中心想念名牌」 吸金25億im.B主嫌女友：別拍賣我的愛馬仕

網路借貸媒合平台im.B爆吸金25億元，檢警在主嫌曾國緯、曾的女友張芬處所查扣多個名牌包。圖／聯合報系資料照片 檢調偵辦不動產借貸媒合平台im.B集團吸金25億元案，查扣主嫌曾耀鋒、曾的女友張淑芬的「Hermès」愛馬仕包、「Louis Vuitton」古董箱變賣，張女認為包包不是犯罪所得，聲請撤銷變價處分，台北地院裁定駁回，不得抗告。

台北地檢署偵查中扣案並同步囑託行政執行署台北分署執行變賣曾耀鋒、張淑芬所有的奢侈品，一共9件，張淑芬因案羈押在台北看守所，但對名牌包易主，卻難斷、難捨、難離。

令張淑芬蹲監還情牽的名牌包包，包括「Hermès」的公事包、Evelyne肩背包、手提包、Birkin手提包、CITYNEWS系列斜背包、豬鼻包各1件，與Bolide包2件，以及路易威登的古董箱1件，上周法拍部分賣出，得款283萬元。

張淑芬聲請說，名牌包是她自行購買及曾耀峰所贈送的禮物，不是犯罪所得，檢察官未審酌包包不是犯罪所得，且未經初估犯罪所得及考量扣押的必要性，上周將包包變價處分，與法律有違，應撤銷處分。

法院裁定說，張淑芬涉嫌違反銀行法，經檢方扣押她的「Hermès」等包，張女自承擔任im.B集團副總，並擔任部分公司負責人，曾耀鋒也坦承扣案的女用包是他以犯罪所得購買並贈送給張淑芬，檢方扣押名牌包，於法並無不合。

裁定指出，扣案名牌包屬於高價精品，如未在適當環境保存，無論皮革或金屬，均有變質、氧化可能而有價值貶損之虞。

檢察官曾就相關精品保管情形，給張淑芬表示意見的機會，張女當庭表示扣案包包不便保管、保管需費用過鉅因此請求拍賣，檢方依法處分變價拍賣，並無任何違法的情形。