被影射五億高中生案「夏男靠山」 黃健豪：我是踢爆事件的人

賴姓高中生的母親在律師與國民黨台中市議員黃健豪（左一）陪同下出面指控夏男。圖／聯合報系照片 「五億高中生要真相」社團，有人留言影射國民黨台中市議員黃健豪是「夏姓代書的背後勢力」，黃健豪說，他是第一時間收到陳情，就出來開記者會把事情鬧到全國關注的人，如果沒有第一場記者會，「賴同學」可能早就以自殺或路倒結案，而不會有這段時間的辦案經過。

上月4日，擁有5億元房地產的賴姓高中墜樓案，台中地檢署以「無他殺嫌疑」偵結。但其同性婚姻，檢方以無結婚真意依偽造文書起訴夏男，賴母提出確認婚姻無效之訴，雙方調解不成，進入訴訟。

賴姓高中生今年5月初從10樓墜樓身亡，賴男母親由律師與國民黨台中市議員黃健豪、賴順仁陪同下出面指控，就讀高三的兒子與夏男登記結婚，未料2小時後兒子就墜樓，懷疑是謀財害命，賴母淚訴「無法接受」。夏男父親當天接受電訪表示，對此不知情。

黃健豪說，從第一場記者會後到檢察官偵查不起訴的這段時間，他幫忙申請警察保護賴母、陪同高大成醫師到案發現場搜證、提供監視器資訊給律師等，這是民意代表的本份，也是職權內能幫忙的事。

黃健豪說，但刑事案件偵辦有其專業性，不管是刑事現場或法醫採檢，過程中都由律師及法醫發言，並經媒體報導，他沒有這方面的知識，當然就沒有再發言。

地檢署檢察官最後依據現有證據決定殺人罪不起訴，相關的疑問應該是檢察官要向社會講清楚，律師也決定申請再議，大家也努力讓司法還給往生的賴同學一個公道。

賴同學目前豎靈在台中殯儀館，在真相未明前，遺體依舊安置在台中殯儀館。

黃健豪說，身為民選公職，感謝許多人支持，也感謝許多人積極參與，但也藉此強調，在五億高中男一案，「任何其他人對外發言的立場皆不代表黃健豪的立場。」在此案的立場，皆以本人親自發言或新聞稿及臉書文字為準。

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