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繳不出40萬元車貸 跟著人口販偷渡「緬甸營區」詐財下場超慘

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

蕭姓男子與大陸綽號「南哥」的男子合作，招募台灣人民前往緬甸從事網路詐騙，將被害人帶往有軍隊戍守的營區，另剝削他們血汗錢，台北地院審理，依5個以詐術使人出中華民國領域外罪判蕭有期徒刑6年4月。可上訴。

蕭與鄭姓男子(另案查辦)、綽號「南哥」的男子合作人口販運，2022年2、3月間，蕭在通訊軟體IG上張貼「出國工作、高薪、翻轉人生、跟著我賺大錢」、「有負債想還清、改變人生的請私訊我」，招募有債務的人上鉤。

1名被害人欠銀行40萬元車貸與蕭聯繫，蕭稱工作內容是前往泰國開發客戶、線上聊天等博弈推廣、客服，底薪3萬元，食、宿、機票由公司支付，達到績效可月入100萬元，「南哥」也謊稱會先借40萬元給他還車貸。

2022年4月14日，被害人到台北萬華區蕭的工作地點與蕭、鄭會合，搭計程車前往桃園機場附近旅館過夜，第2天搭機飛往泰國曼谷，第3天自曼谷搭機前往美索，再至泰緬邊境民宅，以竹筏偷渡進入緬甸境內的「水溝谷」營區。

被害人抵達營區，護照由鄭、「南哥」保管，他表示不想待在緬甸但被勸留，之後開始利用網路詐財，未達業績，即被施以抱頭起立蹲跳、跑步等體罰，而營區四周有持槍軍隊巡邏，不能自由進出，被害人因非法入境，語言不通，不得不從事勞動與報酬不相當的工作。

依判決書，被害人後來無法忍受想返回台灣，「南哥」卻稱在緬甸的工作有綁約，提前離開需賠16萬元，被害人因而交出7萬多元工資，再囑女友匯款到「南哥」的指定帳戶才脫困。

此外，蕭另與大陸綽號「阿浩」、「天哥」的成年男子合作，以同樣手法再詐騙4名被害人偷渡進入緬甸「興華園區」，4名被害人抵達園區後，業績不及格面對相同的體罰，其中2名被害人返國後報案，東窗事發。

台北地院審理認為，蕭正值青壯，不思以正當方法賺取所需，詐騙原為朋友關係的5名被害人，導致社會人際信任瓦解、情感疏離，且嚴重損害我國國際形象；蕭價值觀念偏差，惡性甚大，有嚴懲必要，依法量刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

緬甸 詐騙

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