汽機車不禮讓行人罰錢來真的！ 他違規代價是「股票」遭變賣

近來汽機車不禮讓行人成為執法焦點。圖／新北市交通大隊提供 為落實行人優先交通安全政策，法務部行政執行署台北分署今天表示，稍早專案列管未停讓行人違規裁罰案，近日已查扣其中1名義務人公司的薪資、執行1名義務人的股票，另有3名義務人的銀行存款被查扣，順利徵起數案。

台北分署說，台北市中正區詹姓男子，2021年8月在南港區忠孝東路七段駕駛汽車轉彎時，未讓行人優先通行，經台北市交通事件裁決所裁罰，今年2月移送執行，執行官查得他的薪資債權後核發執行命令，順利徵起。

此外，台北市中山區張姓男子，2022年5月在信義區松隆路駕駛汽車轉彎，也未暫停讓行人優先通行，連同停車費欠款，共應繳7000元，張不繳，分署查出他在玉山證券、國泰證券內有「浩鑫」、「新鉅科」及「醣基」等股票，立刻核發扣押上市櫃股票零股的執行命令，再委託台銀綜合證券代為變賣，本案也徵起。

台北分署還說，其餘相關執行案件的義務人還包括台北市中正區的蔣姓男子、萬華區的陳姓男子、林姓女子，3人則是帳戶存款被扣押。

分署說，蔣姓男子等3人都是因為駕駛車輛轉彎未暫停讓行人優先通行遭裁罰，且都逾期不繳，執行人員查到他們3人的銀行存款債權，核發執行命令執行，陳、林女一次即足額扣押，蔣姓男子則分4次先後扣押，到上月已全額受償。