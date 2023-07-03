「騙扁小子」黃琪盜刷3男友信用卡 買浣腸住五星飯店判1年4月定讞

黃琪（本名黃照岡）。圖／聯合報系資料照片 男子黃琪（本名黃照岡）曾佯裝塔羅牌大師詐騙前總統陳水扁而聲名大噪，十多年來前科累累，他2017年間周旋於任姓、葉姓、周姓3名男子間，乘機盜刷3人信用卡，一、二審認定黃犯28項罪刑，依行使偽造準私文書、非法蒐集利用個人資料罪判1年4月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴，全案定讞。

高中肄業的黃琪官司纏身，目前從事「媒體平台經營」。2017年1月，黃琪與在交友軟體認識的任姓男子交往，取得對方證件後假冒，盜刷2萬8千元信用卡款。同年4月，黃琪又假冒葉姓前男友，盜用葉的信用卡綁定當時剛引進台灣的「Apple Pay」，買人生浣腸、搭Uber、住飯店，共盜刷4萬7千餘元，是「Apple Pay」首例盜刷案。

翌月21日，黃琪和鍾姓友人一同入住澎湖福朋喜來登飯店，卻偽造他2016年7月結交的周姓前男友署名、使用信用卡資料，飯店人員以為是周本人使用美國運通卡支付3240元訂金。

一審審理時，黃琪稱3人都知道他在使用信用卡，但法院發現黃琪是利用男友證件或假冒男友身分，以打電話到銀行更改手機等方式取得對方信用卡使用，而不採信他的說詞，依非法蒐集利用個人資料罪、27項行使偽造準私文書罪處1年4月得易科罰金之刑。

二審認為，黃琪雖提出任的授權書、葉的信用卡相片與對話紀錄，但授權書並沒有記載授權他使用信用卡來當私人消費使用，證據也不足以證明葉同意黃琪使用自己的信用卡。

二審認定黃琪冒名申辦門號、盜刷信用卡的行為不尊重他人財產權，破壞信用卡利用便捷性及金融秩序，至今仍否認犯罪也未賠償，維持一審判決；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。