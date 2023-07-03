2017年選舉向名媛周轉1500萬迄今 法官判立委鄭正鈐還錢

法官判決鄭正鈐必須如數償還鍾女1500萬元。圖／報系資料照 國民黨立委鄭正鈐2017年為了選舉、周轉，以支票借款方式，向台中商界名媛鐘家蔆陸續調款1500萬元，鐘女後來討債未果，憤而向新竹地方法院提告，法官判決鄭正鈐必須如數償還。

鐘女主張，她透過友人介紹認識鄭正鈐，鄭正鈐因為選舉、周轉等原因，以支票借款方式向她借錢，她從2017到2018年起以匯款、當面給付現金等方式，共借款1500萬元給他，鄭正鈐開立兩張面額500萬元、一張300萬元與一張200萬元，共計4張支票給她作為依據。

鐘女控訴，鄭正鈐曾口頭承諾願意給付每月利息20萬元，並陸續簽發票載金額各為20萬元的本票共計10張，總額200萬元作為支付借款利息的保證，但她從2021年1月起催告鄭正鈐還款，但他迄今仍未還錢。

鄭正鈐則主張，借貸關係應由雙方舉證，鐘女提出的支票有塗改發票日期並簽名，並非他本人所為，而票據背後的原因是源於鐘女所涉及違反銀行法吸金犯行。

不過法官依據鐘女所提的4張支票、雙方Line對話紀錄及匯款單6張等證據資料，認定兩人曾親自見面會談借款金額、期限、利息等事項，認定雙方確有消費借貸關係，因此判鄭正鈐應返還鐘女1500萬元。