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獨／把網友當女友帶回家被控性侵 高雄交警遭停職獲不起訴
高雄交通大隊一名年輕的警員，今年初網路交友，認識一名女子，將對方帶回家，事後卻遭女方控性侵害；交大展開調查，涉案員警被移送法辦，據了解，全案已獲不起訴處分，但女方申請再議，該名員警仍獲不起訴，交大指出，鍾調查期間被停職，若申請復職，將行文給地檢署做最後確定即可復職。
據了解，該名員警因網路交友，認識一名女子後，將女方當成交往中的對象，帶回家後，事後卻遭女子控告涉嫌性侵害。
此事一度引發警局高層震怒，叮囑各單位要注意所屬感情交友狀況，勿知法犯法，以身試法。
交大在該名涉案員警被控告涉嫌性侵害後，召開考績會調查，依妨害性自主罪嫌移送地檢署偵辦，但檢方認為係男女感情糾紛，以不起訴處分偵結，女方不服又提出再議，仍獲不起訴處分。
雖涉案員警在調查期間被處以停職處分，但因獲不起訴，交大表示，會行文給地檢署做最後確認，若該名員警提出復職申請，將依規定受理。
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