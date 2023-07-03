快訊

再拚一次！112分科測驗4.2萬人報考 比末代指考還多人

高雄交警把網友當女友帶回家被控性侵 檢認「感情糾紛」兩度獲不起訴

「黑熊戰車」神準砲擊震撼軍方 美軍售案卻迫使它難產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／把網友當女友帶回家被控性侵 高雄交警遭停職獲不起訴

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄交通大隊一名年輕的警員，今年初網路交友，認識一名女子，將對方帶回家，事後卻遭女方控性侵害；交大展開調查，涉案員警被移送法辦，據了解，全案已獲不起訴處分，但女方申請再議，該名員警仍獲不起訴，交大指出，鍾調查期間被停職，若申請復職，將行文給地檢署做最後確定即可復職。

據了解，該名員警因網路交友，認識一名女子後，將女方當成交往中的對象，帶回家後，事後卻遭女子控告涉嫌性侵害。

此事一度引發警局高層震怒，叮囑各單位要注意所屬感情交友狀況，勿知法犯法，以身試法。

交大在該名涉案員警被控告涉嫌性侵害後，召開考績會調查，依妨害性自主罪嫌移送地檢署偵辦，但檢方認為係男女感情糾紛，以不起訴處分偵結，女方不服又提出再議，仍獲不起訴處分。

雖涉案員警在調查期間被處以停職處分，但因獲不起訴，交大表示，會行文給地檢署做最後確認，若該名員警提出復職申請，將依規定受理。

高雄市警局傳出交通大隊一名警員網路交友，將女方帶回家，事後遭控性侵害，調查期間遭停職處分，但全案獲不起訴處分。記者石秀華／翻攝
高雄市警局傳出交通大隊一名警員網路交友，將女方帶回家，事後遭控性侵害，調查期間遭停職處分，但全案獲不起訴處分。記者石秀華／翻攝

性侵 警察

延伸閱讀

高雄新增1例本土登革熱！累積4例皆有台南足跡

普洱茶賺暴利 高雄男深信臉書正妹險受騙 遭警一眼識破

海軍陸戰隊士官督導長酒後扯內衣吻胸性侵 害女兵多次崩潰

辦大麻有內鬼...台中霧峰小隊長涉洩密遭羈押 警局：依法停職

相關新聞

獨／把網友當女友帶回家被控性侵 高雄交警遭停職獲不起訴

高雄交通大隊一名年輕的警員，今年初網路交友，認識一名女子，將對方帶回家，事後卻遭女方控性侵害；交大展開調查，涉案員警被移...

老婆向兒子借510萬 石木欽漏報債務遭監察院裁罰官司結果出爐

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因捲入富商翁茂鍾案，被判撤職並停止任用一年確定；石任職台灣高等法院院長期間，漏未申報妻子向...

5家具店付之一炬…瓦斯煮飯釀家具街大火 印尼小吃店單親媽得賠850萬

彰化縣秀水鄉的家具佛具街彰鹿路2021年發生一起大火，印尼新住民單親媽王女經營的小吃店因使用瓦斯煮飯鍋起火，造成5家家具...

最高罰6000元 彰化連兩天共取締車輛未禮讓行人21件

為洗刷「行人地獄」惡名，禮讓行人新制6月30日上路，車輛若未停讓行人加重罰則至6000元，並違規記點3點、接受道安講習3...

喝下不明液體拒絕酒測還罵警 屏東男遭壓制上銬帶回偵辦

26歲涂姓男子昨天下午4點左右下班，騎機車行經屏東崁頂中正路時，因變換車道未打方向燈，被巡邏警員攔查發現他渾身酒味，涂男...

影／青春專案開跑 竹縣警4小時攔查286車、取締62件違規

新竹縣西濱公路道路筆直寬敞，成為青少年夜遊熱門地段。為維護居民安寧，新竹縣警察局今天凌晨結合青春專案及取締危險駕車勤務，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦