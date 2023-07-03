七旬婦南屯街頭遭擄上車 市民報警竟是「活人棺」詐騙

台中市七旬彭姓婦人在上月底時，被熱心市民目擊，遭兩名男子帶到ATM提款後，隨即被帶上車，市民記住車號後報警，警方循線攔停車輛，發現涉案林姓、葉姓男子以投資「生基位」（俗稱活人棺材）為由詐騙，取得彭婦交付的18萬元贓款，全案警詢後依詐欺等罪移送法辦，擴大追查其他共犯。

第四警分局黎明所副所長謝宗瑋、警員官鈺晟、蔡承儒，上月底接獲余姓市民報案，因過去曾遭詐騙，所以對詐騙案件特別敏感，而余證稱在南屯區一間超商外，看到彭姓婦人（79歲）被兩名年輕男子帶著，前往超商ATM領款，隨後又被兩人帶進車輛內，他趕緊記下車號後報警。

警方獲報後，副所長謝宗瑋先指示所內警員調閱監視器，以車追人，再同步通知線上巡邏網在轄內找車，不久後員警即通報，在在河南路、大墩十二街發現車輛。

警方詢問車內林男（21歲）、葉男（22歲）過程，二人支吾其詞，辯稱是公司仲介，但卻無法交代為何帶老婦領錢，員警因此先將二人帶回派出所詢問。

經調查才知，彭姓婦人因丈夫健康問題，困擾已久，期間接觸林男推薦「生基位」，林男佯稱，只要在骨灰罈內裝入活人的指甲、頭髮、八字等物品，就能協助改運，為了改善丈夫的狀況，才會同意交付帳戶內18萬元存款。

全案警詢後依詐欺取財罪，將二人函送法辦，另外擴大追查其他共犯，追查有無其他被害人。