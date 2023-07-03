台南立委辦公室主任陳情違停罰單 否認對警施壓

某立委辦公室主任鄭姓男子因違停遭台南警方連開4張罰單，事後對其中1張違停處紅線不清晰提出質疑，但否認向警方施壓。警方也澄清無民代施壓，若對舉發有疑義可提異議。

鄭姓男子今天出面接受媒體聯訪表示，端午連假期間將自小客車停放在自家騎樓，後來外出一段時間，回家後發現在8小時內被警方開了3張違停罰單，當時立刻把車移走停到別處，隔天又被開了1張紅線違停罰單。

鄭男表示，第4張違停在紅線被開的罰單，因停車地點當時沒有畫明顯紅線，才會向相關單位陳情，但沒有外傳以職務向警方關說或要求撤單，而幾天後就有相關單位人員前往補強紅線畫設，他會承受相關處罰。

台南市政府警察局第六分局副分局長林佳輝接受媒體聯訪表示，此案從未接獲民代關心電話，僅市警局曾來電詢問案況。

他指出，依道路交通管理處罰條例規定，騎樓、走廊及劃設行人行走的道路都屬人行道，車輛違停超過2小時，駕駛人不在場或未能將車輛移置，每超過2個小時可連續舉發。

林佳輝表示，警方依法舉發，民眾若對舉發內容有疑義，可循申訴管道提出異議。